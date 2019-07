Schwetzingen. (pr/pol/mare) Amok-Alarm an der Comenius-Schule in Schwetzingen: Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage bestätigt, liegt eine "Alarmauslösung" vor. Gegen 17 Uhr gab die Polizei dann aber Entwarnung - es war Fehlalarm.

Rettungswagen und Feuerwehrautos parken am Dienstagnachmittag rund um das Gelände der Schwetzinger Comenius-Schule. Für andere ist es weiträumig abgesperrt. An allen Eingängen stehen schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei, um Eltern und Passanten Anweisungen zu geben. Immer mehr Einsatzfahrzeuge fahren vor.

An der Schule, in der Kinder und Jugendliche mit geistiger Einschränkung unterrichtet werden, ist Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Aufregung ist groß. Doch nach kurzer Zeit kann die Polizei Entwarnung geben. Wie es zu der falschen Alarmierung gekommen ist, muss noch ermittelt werden.

Vielleicht haben Bauarbeiten damit zu tun, die es kürzlich in der Schule gegeben hat. „Wir vermuten hinter dem Alarm ein technisches Problem oder ein Problem mit einem Transponder, der eigentlich dazu gedacht sein sollte, in Klassenzimmern Türen zu öffnen oder zu schließen“, sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp vor Ort. Teile des Sondereinsatzkommandos werden mit Hubschraubern eingeflogen. Insgesamt sorgten mehr als 100 Polizisten auf dem Schulgelände im Sudetenring für Sicherheit.

Ausgelöst wird der Alarm um 14.32 Uhr. Danach evakuiert die Polizei die Schule Raum für Raum. Nach etwa eineinhalb Stunden haben die Beamten alle Klassenzimmer überprüft und nichts Verdächtiges entdeckt. Da die Schüler der Comenius-Schule meist besondere Betreuung benötigen, sind die Klassenverbände eher klein. Auch die Räumlichkeiten der nahegelegenen Kurt-Waibel-Schule werden zuvor evakuiert.

Die Schüler werden in der Nordstadthalle untergebracht und können dort nach der Entwarnung von ihren Eltern abgeholt werden. Klumpp ist bewusst, dass die Situation für die Schüler der Comenius-Schule möglicherweise noch belastender ist als für andere. „Man sieht die Anspannung in den Gesichtern“, so der Polizeisprecher.

Er ist sich auch darüber im Klaren, dass der Einsatz mit einem so großen Aufgebot bei einem Fehlalarm für Wirbel sorgen könnte. Aber man dürfe einfach nichts riskieren, solange die Lage nicht geklärt sei. Vor Ort kann Klumpp zunächst noch nicht abschätzen, wie viele Kinder letztlich evakuiert werden mussten.

