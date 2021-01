Von Anna Manceron

Schwetzingen/Plankstadt. Sie bekommen im Moment so viel Aufmerksamkeit, wie vermutlich noch nie zuvor: Alten- und Pflegeheime gelten als Treiber der Corona-Pandemie. Und als Grund dafür, dass die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auch nach mehrwöchigem Lockdown noch immer ansteigt. Man müsse die Infektionsschutzmaßnahmen in den Einrichtungen massiv verstärken, fordern Experten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spielt sogar mit dem Gedanken einer Impfpflicht für Pflegekräfte. Wie sieht es zurzeit wirklich aus in den Pflegeheimen der Region? Die RNZ hat sich umgehört.

*

Martina Burger. Foto: GRN

Martina Burger, die Leiterin des GRN-Seniorenzentrums in Schwetzingen, kann sich immer noch glücklich schätzen. Seit Beginn der Pandemie gab es in ihrem Haus noch keinen einzigen Corona-Fall. Wie alle Alten- und Pflegeheime wird auch das GRN-Seniorenzentrum von mobilen Impfteams angesteuert. Inzwischen haben 60 der insgesamt 67 Bewohner die Erstimpfung hinter sich. Eine Person befinde sich derzeit im Krankenhaus und sei deshalb noch nicht geimpft worden, berichtet Burger. Sechs weitere Bewohner oder deren Angehörige und Betreuer haben sich gegen die Impfung entschieden.

Das GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen war die erste Pflegeeinrichtung im Rhein-Neckar-Kreis, in der am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen wurde. "Damals haben sich 49 Bewohner impfen lassen", berichtet Burger. "Sie bekommen am Sonntag die zweite Impfung." Am 8. Januar wurden dann noch einmal elf Bewohner geimpft, sie erhalten ihre zweite Impfdosis zu einem späteren Zeitpunkt.

Den Bewohnern gehe es gut, erzählt die Leiterin. "Bisher haben alle die Impfung gut überstanden." Auffällige Symptome habe niemand gezeigt. "Die meisten hatten ein bisschen Schmerzen im Oberarm, aber ich denke, das ist normal", sagt Burger. Die Heimleiterin hat sich bei der Aktion am 27. Dezember selbst impfen lassen. "Als Schutz für mich, und um ein Vorbild zu sein", erklärt sie. Unter den Pflegekräften im Haus sieht das allerdings nicht jeder so. "Ich würde mir wünschen, dass die Bereitschaft größer wäre", sagt Burger. Rund 50 Prozent des Personals ließ sich bei dem Termin am 27. Dezember im Seniorenzentrum impfen. "Es gab auch ein paar Nachzügler, die müssen nun ins Impfzentrum gehen", erklärt die Heimleiterin.

Aber warum stehen so viele Pflegekräfte der Corona-Impfung skeptisch gegenüber? "Manche wollen noch abwarten, anderen ist die Sache zu schnell aus dem Boden gestampft worden", berichtet Martina Burger. "Sie haben Bedenken wegen eventueller Langzeitfolgen aufgrund fehlender Erfahrungswerte." Außerdem sei noch immer nicht klar, ob die Impfung auch vor Übertragungen schütze. Von einer Impfpflicht für Pflegekräfte hält die Heimleiterin aber nichts. "Damit gewinnt man nicht viel", sagt sie. Von einigen Mitarbeitern habe sie schon den Satz gehört: "Wenn es eine Impfpflicht gibt, bin ich weg." Burger wünscht sich stattdessen eine große Aufklärungskampagne mit ausführlichen Informationen. "Dann wären manche eher bereit, sich impfen zu lassen", glaubt sie.

Auch eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen sieht die Leiterin eher skeptisch. Natürlich könne man die Bewohner in ihren Zimmern isolieren. Aber: "Das wäre eine hohe psychische Belastung. Ich finde, das können wir ihnen nicht antun." Bei vielen Demenzkranken mit Bewegungsdrang sei es auch schwierig, die Isolierung auf dem eigenen Zimmer immer zu kontrollieren.

"Wir haben bereits gute Infektionsschutzmaßnahmen", betont Burger. Seit Kurzem müssen alle, die das Seniorenzentrum betreten, eine FFP-2-Maske tragen und einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Das schreibt die Landesregierung vor. "Wir haben auch angefangen, die Besucher mit Schnelltests zu überprüfen", berichtet Burger. Außerdem sind die Besuchszeiten eingeschränkt, das Zimmer wird nach jedem Treffen desinfiziert. Und natürlich müssen alle Abstand halten. "Ich weiß nicht, was wir noch besser machen können", sagt die Heimleiterin. Ihre Hoffnung ruht nun auf der zweiten Impfrunde. "Falls das Virus dann noch in unsere Einrichtung gelangen sollte, dann hoffentlich mit milderen Verläufen und wenigen Ansteckungen", sagt Burger.

Auch im Caritas-Altenzentrum (CAZ) "Sancta Maria" in Plankstadt hat sich die Lage deutlich entspannt. Dort hatte es im Oktober einen Corona-Ausbruch mit mehr als 50 Infizierten gegeben. "Wir sind sehr dankbar, dass wir nach dem großen Ausbruch im Herbst aktuell keine Infizierten haben und derzeit die Neubelegungen planen dürfen", erklärt Martha Trautwein, die Leiterin des Heims. Trotz vieler Veränderungen in den vergangenen Wochen – zum Beispiel neue Besuchsregeln, Testungen und Impfungen – gehe es den Bewohnern soweit gut. "Wir sind sehr bemüht, ihnen über unsere Betreuungsmöglichkeiten den Alltag zu verschönern, Abwechslung zu bieten und eine gute Tagesstruktur zu ermöglichen", so Trautwein.

Am Mittwoch fand im CAZ die erste Impfung von rund 100 Personen statt. Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter hätten sie bisher gut vertragen. Der organisatorische Aufwand zur Vorbereitung und Koordination sei immens gewesen, berichtet die Heimleiterin. "Aber wir haben es gut hinbekommen."

Auch im Caritas-Altenzentrum müssen Besucher einen Corona-Text vorweisen. Antigentests dürfen höchstens 48 Stunden, PCR-Tests maximal drei Tage alt sein. "Dieses Vorgehen halte ich für absolut sinnvoll und notwendig, um die Pandemie einzudämmen", sagt Martha Trautwein. "Es stellt unsere Einrichtung aber vor massive Herausforderungen." Ab dem 18. Januar könnten sich alle Besucher ohne Terminabsprache montags und mittwochs von 10 bis 11 Uhr und freitags von 13 bis 14 Uhr unkompliziert im CAZ testen lassen, erklärt die Leiterin. Auch samstags seien Nottestungen nach Terminabsprache möglich. Neben den üblichen Hygienemaßnahmen gelten im Altenzentrum weiterhin strenge Besuchsregeln: Ein Bewohner darf pro Woche nur Besuch von ein und derselben Person erhalten – an insgesamt zwei Tagen.

Die Heimleiterin lobt die gute Koordination der Impfteams. "Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Woche mit dem Impfen beginnen konnten", sagt sie. Fast 99 Prozent der CAZ-Bewohner hätten sich impfen lassen. Die Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern liege bei etwa 75 Prozent. "Für alle, die die Erkrankung bereits durchgemacht haben, ist vonseiten des Gesundheitsamts keine Impfung vorgesehen", so Trautwein. Die Unsicherheit bei einigen Kollegen angesichts der Impfung sei groß.

Auch sie hält eine Impfkampagne zur Aufklärung über Wirkung und Risiken für sinnvoll. Außerdem vermisst die Leiterin eine klare Linie, wie Pflegeheime mit Neuzugängen umgehen sollen. "Sollen diese einen PoC-Antigen-Test oder einen PCR-Test machen? Und wie soll die Impfung erfolgen?", fragt Trautwein.