Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Zwei Jahre lang hat Tanja jeden Tag mindestens eine Flasche Wodka getrunken. Vor einem Jahr gelang es der geschiedenen Mutter, auf Alkohol zu verzichten. Sie fand auch einen neuen Partner, aber dann kam der Rückfall. Nun darf Tanja ihr Kind nicht mehr besuchen. Es ist ihr erstes Treffen bei den Anonymen Alkoholikern (AA) in Schwetzingen. Mit Tränen in den Augen sagt sie: "Ich möchte auf Alkohol verzichten. Ich will!"

Die Gruppe wurde 1977 gegründet. Seit mehr als 40 Jahren treffen sich die Mitglieder jede Woche, auch an Weihnachten oder Silvester. Thomas und Holger erklären die Regeln: "Alle Teilnehmer sind gleich. Jeder spricht nur über sich, es gibt keine Tipps und keine Ratschläge. Niemand muss sich schämen. Wer einen Rückfall hat, darf wiederkommen." Alle sprechen sich mit Vornamen an und niemand darf ausplaudern, was bei den Treffen besprochen wird.

Jedes Meeting beginnt mit den berühmten zwölf Schritten. Der erste Schritt lautet: "Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind - und unser Leben nicht mehr meistern konnten." Alkoholabhängige Menschen können - im Gegensatz zu vielen anderen - nicht kontrolliert trinken. Sobald sie nur einen Tropfen Alkohol zu sich genommen haben, trinken sie ohne Maß. Das gilt auch für "versteckten" Alkohol, etwa in Medikamenten oder Lebensmitteln. Eine der zwölf Traditionen der AA besagt: "Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit (zu den AA) ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören." Status, Nationalität, Alter und Religion sind unwichtig. Außerdem nehmen die AA keine Spenden von außen an und finanzieren sich nur über eigene Spenden, es gibt keine Mitgliedsbeiträge.

Beim Rundgespräch für die Neulinge erzählt Holger von seiner Sucht-Karriere: Der Vater von vier Kindern verlor seinen Job, seine Frau blieb nur der Kinder wegen bei ihm. Aber: "So geht es nicht weiter", sagte sie über seine Sucht. Vor anderthalb Jahren ging Holger erstmals zu den AA in Schwetzingen. "Das hat mein Leben verändert", berichtet er. "Ich wurde von der Gruppe begrüßt, als wären wir Freunde." Zwei Tage später verzichtete er auf Alkohol. Seine Ehe ist gerettet und er hat wieder einen Job.

Neulinge bei den AA lernen, den Alkohol nur für den jeweiligen Tag stehen zu lassen. Anstatt dem Suchtmittel für alle Zeiten abzuschwören oder sich Sorgen darüber zu machen, ob man es auch am nächsten Tag schafft, trocken zu bleiben, konzentriert sich der Alkoholiker darauf, "jetzt und heute nicht zu trinken".

Manfred erinnert sich: "Nur vollgesoffen hat mir die Welt gefallen." Nicht aber seiner Frau, die Ehe zerbrach am Alkohol. Dann zeigte seine damals 13-jährige Tochter ihm einen Zeitungsbericht über die AA und sagte: "Es muss was passieren." Die Wende kam mit dem ersten Meeting. Manfred fühlte sich dort wohl - ohne Alkohol. Heute muss er weder Ängste wegtrinken noch seine Freude mit Alkohol verstärken.

Auch bei Andreas ging die Partnerschaft wegen seiner Alkoholabhängigkeit in die Brüche. Seine 7000 Kilometer entfernt lebende Mutter recherchierte und fand eine AA-Gruppe für ihn. Schließlich überwand sich Andreas und ging hin. "Es war das Beste, was ich gemacht habe", sagt er.

Muschi erzählt davon, wie sie ihre Probleme jahrelang abgestritten hat. Wenn die Familie sie auf ihre Sucht aufmerksam machte, sagte sie: "Ihr spinnt ja." Doch ihr Sohn blieb wachsam und rettete Muschi, als sie Selbstmord begehen wollte. Daraufhin absolvierte sie eine stationäre Therapie und fand anschließend Hilfe bei den AA. Genau wie Gaby. Sie kam nach mehreren Rückfällen zu den AA. Inzwischen ist sie stabil und hat sogar eine Krebserkrankung besiegt. Sie sagt: "Ich schaffe das, es geht aufwärts."

Info: Die AA-Gruppe Schwetzingen trifft sich jeden Mittwoch, um 19.30 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz, Maximilianstraße 5. Weitere AA-Treffen gibt es unter anderem in Hockenheim, Martin-Luther-Haus, Obere Hauptstraße 24, donnerstags um 19.30 Uhr, und in Ketsch, Gemeindebücherei, 1. OG, Goethestraße 22, dienstags um 19 Uhr. Zu den Treffen muss man sich nicht anmelden. Das Info-Telefon der AA Nordbaden-Rhein-Neckar-Pfalz ist täglich von 7 bis 23 Uhr unter der Nummer 0621 / 1 92 95 erreichbar. Mehr unter www.anonyme-alkoholiker.de.