Schwetzingen. (man) Die am vergangenen Mittwoch, 19. Mai, im Rhein-Neckar-Kreis in Kraft getretenen Lockerungen der Corona-Einschränkungen haben auch Auswirkungen auf den Betrieb der Musikschulen und Bibliotheken. So dürfen etwa Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen wieder Präsenzkurse mit bis zu zehn Schülern abhalten. Davon ausgenommen sind aber der Gesangs-, Tanz- und Blasmusikunterricht.

Auch die Schwetzinger Musikschule bietet nun wieder Kurse vor Ort an. "Wir freuen uns sehr, dass wir aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes wieder Präsenzunterricht anbieten dürfen, wenn auch nur eingeschränkt", erklärt Ulrika Maurer, die in der Verwaltung der Musikschule tätig ist. Der Unterricht für Gesang und Blasinstrumente müsse leider weiterhin im Internet stattfinden.

Ab einer Gruppenstärke von sechs bis zehn Teilnehmern seien alle Beteiligten – auch die Lehrkräfte – dazu verpflichtet, einen negativen Corona-Test, ein Attest einer überwundenen Erkrankung oder einen Nachweis über den vollen Impfschutz vorzulegen. "Außerdem gilt das bisherige Hygienekonzept uneingeschränkt weiter: Maskenpflicht, Abstand, Händewaschen, Lüften", erklärt Maurer. Mit den Lockerungen dürfe nun auch die neue Streicherklasse, die schon seit Januar in den Startlöchern stehe, endlich loslegen. "Das Instrumentenkarussell muss aufgrund der Einschränkungen der Gesangs- und Bläsergruppen leider noch etwas warten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir nach den Pfingstferien in die Öffnungsstufe 2 kommen und dann wieder für alle Fächer und Unterrichtsgruppen bis 20 Teilnehmer Präsenzunterricht erteilen können", sagt Maurer. Das Instrumentenkarussell ist ein Schnupperangebot für Sechs- bis Zehnjährige mit elf Stationen. Die Kinder können dabei verschiedene Instrumente ausprobieren und herausfinden, welches am besten zu ihnen passt. Sobald sich die Möglichkeit dazu bietet, will die Musikschule dieses Angebot in einer etwas abgewandelten Form fortführen. "Wir blicken einer weiteren Öffnung bei weiterhin fallenden Infektionszahlen optimistisch entgegen und freuen uns darauf, bald alle Schüler im Präsenzunterricht wiederzusehen", betont Maurer.

Auch Büchereien und Bibliotheken dürfen nun wieder Besucher empfangen. Allerdings ist die Anzahl der Nutzer auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt. "Die neue Verordnung erlaubt bei uns eine Öffnung mit einem erforderlichen tagesaktuellen Test", erklärt Katja Breitenbücher, die Leiterin der Stadtbibliothek Schwetzingen. Das sei nicht immer einfach. "Wir möchten niemanden wegschicken, der ohne Test kommt, und die Kontrolle ist auch aufwendig. Wenn zum Beispiel eine Frau mit Kindern kommt, müssen diese ab sechs Jahren ebenfalls getestet sein", berichtet Breitenbücher. Auch viele ältere Menschen wüssten nicht immer Bescheid darüber, was erlaubt sei und was nicht.

In anderen Bibliotheken der Region habe das bereits für Unverständnis bei den Kunden gesorgt. "Da wir eine klare Linie ohne Verwirrung bieten möchten, warten wir momentan noch ab und bleiben bei Click & Collect, was sehr gut angenommen wird", so Breitenbücher. "Wir streben eine Öffnung nach den Pfingstferien an, in der Hoffnung, dass die Inzidenz weiter sinkt." Sollte dies nicht möglich sein, werde die Bibliothek wohl ab dem 8. Juni mit erforderlichem Schnelltest beziehungsweise Impf- oder Genesungsnachweis öffnen.