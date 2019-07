Schwetzingen. (pol/mare) Am Samstagmittag ereignete sich um 12.40 Uhr auf der Landesstraße L599 in Höhe der Abzweigung zur Ketscher Landstraße K4250 ein Verkehrsunfall, an dem zwei Autos und ein Motorrad beteiligt waren. Das berichtet die Polizei.

Alle drei Fahrzeuge fuhren hintereinander von der Bundesstraße B291 kommend in Richtung Brühl und mussten an der roten Ampel anhalten. Nachdem die Ampel umgeschaltet hatte und alle drei wieder angefahren waren, bemerkte der vorausfahrende 53-jährige Autofahrer aus Schwetzingen, dass er sich wohl verfahren hatte und bremste ab, um wenden zu können.

Die nachfolgende 20-Jährige aus Oftersheim konnte ihren Audi noch rechtzeitig abbremsen. Der hinter ihr fahrende 41-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Karlsruhe konnte seine Kawasaki aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Durch seine Vollbremsung geriet er ins Rutschen und stürzte.

Er zog sich mehrere Frakturen und innere Verletzungen zu, sodass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Am Unfallort leistete ein Notarzt die medizinische Erstversorgung.

Durch den Aufprall auf den vorausfahrenden Audi entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1300 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde während der Zeit der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe bis etwa 14.50 Uhr voll gesperrt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.