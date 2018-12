Schwetzingen. (pol/mün) Bei einem Streit in einer Schwetzinger Gaststätte wurde einem 39 Jahre alten Mann in der Nacht zu Freitag in den Bauch geschossen. Der Verletzte wurde mittlerweile operiert - laut Polizei habe keine Lebensgefahr bestanden.

Gegen Mitternacht wurden die Polizisten in die Gaststätte in der Lindenstraße gerufen, wo sie den Verletzten fanden. Nach ersten Informationen sei es zu einem Streit zwischen mindestens vier Personen gekommen, so Polizeisprecher Denis Häfner. Aber noch sei unklar, warum es zu der Auseinandersetzung kam und wer den Schuss auf das Opfer abgegeben habe. Auch die Tatwaffe sei bislang nicht gefunden.

Die Untersuchungen am Tatort dauerten bis zum Freitagmorgen an. Nähere Informationen könne man aber noch nicht veröffentlichen, so der Sprecher.