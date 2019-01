Von Stefan Kern

Schwetzingen. Vier Protagonisten, vier Lebenswege: Beim ersten "Talk im Hirsch" im neuen Jahr musste Moderator Rolf Kienle noch den gemeinsamen Nenner für den Abend finden. Doch das ging schnell: Sänger Laith Al-Deen, Heidi Kattermann, Tochter von Joy Fleming, Calvin Hollywood, Fotograf und Motivationstrainer, sowie Devrim Ördek, Sänger der legendären Hip-Hop-Combo "Southside Rockers", hatten bei allen Unterschieden ihrer Karrieren eines gemeinsam. Alle vier trafen Entscheidungen und hielten an ihnen gegen Widerstände fest.

Bei allen Zufällen zähle im Leben in jeder Situation vor allem der eigene Wille, was Devrim Ördek deutlich machte. Von 1997 bis 2001 ist der junge Mann aus dem Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund mit "Southside Rockers" auf der musikalischen Karriereleiter weit nach oben geklettert. Mit sieben Freunden schaffte er den Aufstieg in den Hip-Hop-Olymp.

Doch nach vier Jahren beschlossen "Southside Rockers", dass Schluss ist. Frei nach dem Motto: "Aufhören, wenn es am schönsten ist." Für Ördek war das nur folgerichtig. "Ich habe mich nie als Musiker gesehen und wollte auch nie eine Karriere in der Musikbranche." Die Frage, ob er irgendetwas vermisse, beantwortete Ördek, der heute in der E-Commerce-Branche arbeitet, überzeugend mit Nein: "Ich bin dankbar für die Erlebnisse, aber dieses Kapitel ist abgeschlossen."

Eine Entscheidung mit ähnlicher Tragweite fällte auch Calvin Hollywood. Als Schüler bekam er schweißnasse Hände, wenn er irgendetwas vortragen sollte, und vor der Gruppe zu stehen, wurde für ihn zum persönlichen Horror. Trotzdem wollte er sich als Fotograf einen Namen machen und entschied sich, zugleich als Motivationstrainer auf die Bühne zu gehen, um vor Tausenden Zuhörern zu sprechen. Seinen Leitfaden für das Leben beschrieb er kürzlich in einem Buch, das den Namen "Wer will, der kann" trägt. Angefangen hat Calvin Hollywood mit dem Fotobearbeitungsprogramm "Photoshop" und sich im Grunde alles selbst beigebracht. Nicht mit Talent, wie er selbst sagt, sondern mit viel Disziplin: "Ich habe fast nie Lust auf Sport, aber ich mache jeden Tag Sport."

Und so wie Hollywood eine Karriere auf der Bühne beschloss, entschied sich Heidi Kattermann dagegen: "Als Tochter von Joy Fleming wäre ich nie aus dem Schatten meiner Mutter gekommen." Und - das verheimlichte sie nicht - Kattermann wollte für ihr Kind da sein. Sie selbst wuchs bei ihrer Oma auf, und auch wenn sie das heute verstehe und sogar richtig finde, habe sie Fleming als Mutter immer vermisst. Ein Jahr nach deren Tod wagt sich Kattermann mit Susan Horn und dem Pianisten und Produzenten Claude Schmidt mit der Fleming-Hommage "Iwwa die Brick" nun doch noch auf die Bühne. Dabei kommen auch Geschichten auf den Tisch, etwa Flemings legendäre DDR-Fahrt inklusive Konzert, das endete, bevor es begann. "Sie war schon sehr eigen, und das schien den Grenzern nicht gefallen zu haben."

Letzter im Bunde war Laith Al-Deen, der seit 2000 und seinem Lied "Bilder von dir" im deutschen Pop-Himmel zu finden ist. Schon als Kind war ihm klar, dass Musik "sein Ding" ist. Damals, mit langen Haaren, waren Bands wie Iron Maiden noch Vorbilder. Von da ging es dann in ruhigere und vor allem in deutsche musikalische Gewässer. Zwei goldrichtige Entscheidungen: "Wissen, wo man sein will, und nicht alles wollen", lautet Al-Deens Motto. Auf seine Ziele müsse man sich konzentrieren. Alles andere berge die Gefahr, in eine Sackgasse zu führen.

Den Schlusspunkt setzten Kattermann und Al-Deen mit zwei Liedern, die für viel Jubel sorgten. "Halbblut" und "Bilder von dir" ziehen offensichtlich immer noch. Es war ein gelungener Hirschtalk-Auftakt.

Info: Am 13. Februar findet der nächste "Talk im Hirsch" statt, unter anderem mit Julia Wege vom Amalie-Projekt für Frauen in der Prostitution.