Schwetzingen. (pri/mün/van) Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagfrüh kurz vor 10 Uhr in einem Hochhaus im Tilsiter Weg in Schwetzingen.

Nach ersten Auskünften der Feuerwehr kam es im 5. Obergeschoss eines Hochhauses im Tilsiter Weg zu einem Brand mit großer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Nach ersten Informationen vor Ort sollen eine Frau und ihre zwei Kinder in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die 21-Jährige hatte kurzzeitig die Küche verlassen, um nach ihrer acht Wochen alten Tochter zu schauen, die weinte. Dabei hatte sie offenbar Papiere auf dem Herd liegen lassen, die in Brand gerieten. Die junge Mutter soll nach Angaben der Beamten noch versucht haben, das Feuer zu löschen - vergebens. Sie verletzte sich bei dem Löschversuch an der Hand. Anschließend verließ sie mit ihren beiden Kindern die Wohnung und verständigte die Feuerwehr.

Die Flammen zerstörten die Arbeitsplatte, Dunstabzugshaube sowie Küchenwand. Die Küche ist derzeit nicht nutzbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Neben der Feuerwehr Schwetzingen und Oftersheim waren auch drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Die Polizei prüft derzeit, ob die Herdplatte beim Verlassen der Küche eingeschaltet war oder ob sie der zweijährige Sohn, der sich nach Verlassen der Mutter alleine in der Küche aufhielt, angeschaltet hat.

Update: Mittwoch, 24. April, 10.08 Uhr