Schwetzingen. (pri/mün) Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagfrüh kurz vor 10 Uhr in einem Hochhaus in Schwetzingen.

Nach ersten Auskünften der Feuerwehr kam es im 5. Obergeschoss eines Hochhauses im Tilsiter Weg zu einem Brand mit großer Rauchentwicklung. In einer Küche sollen auf einem Herd Kunststoffteile Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Nach ersten Informationen vor Ort sollen eine Frau und zwei Kinder wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Neben der Feuerwehr Schwetzingen und Oftersheim waren auch drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.