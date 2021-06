Von Stefan Kern

Schwetzingen. Für den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, Walter Leschinski, steht fest: Der Klimawandel wird die Brandschützer in der Region vor ganz neue Herausforderungen stellen. Die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitze, Dürre, Starkregen und Gewitter verändert das Anforderungsprofil der Truppe. Und nicht nur das: Der Aufgabenbereich der Wehr werde sich auch ausdehnen, meint Leschinski. Allerdings sei die Schwetzinger Wehr auf diese Veränderungen vorbereitet und passe sich laufend an neue Entwicklungen an.

Aufgrund der zunehmenden Dürre steige etwa die Gefahr von Wald- und Flächenbränden deutlich an, berichtet der Kommandant. Als Antwort darauf schaffte die Stadt im vergangenen Jahr für die Schwetzinger Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug an, das über eine spezielle Ausstattung für diese Art von Bränden verfügt. Dazu gehören neben einem Allradantrieb und einer Wasserspeicherkapazität von 4000 Litern auch Pumpen, die während der Fahrt betrieben werden können. Der Wagen ist außerdem mit speziellen Spritzdüsen an der Frontseite des Fahrzeugs ausgestattet, die einen breiten Wasserstrahl erzeugen. Auch die Schutzausrüstung der Wehrleute muss an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst werden. Das heißt: Der Stoff muss leichter und luftdurchlässiger sein. Bei 30 bis 35 Grad Außentemperatur seien längere Löscharbeiten in der klassischen Ausrüstung kaum durchführbar, so Leschinski. Deshalb hat seine Truppe für die Bekämpfung von Vegetationsbränden eine leichtere Kleidung angeschafft. Ein Feuerwehrmann müsse bei einem Häuserbrand nun einmal anders geschützt werden als bei einem Vegetationsbrand entlang der Autobahn.

Brände wie diesen könnte es laut dem Schwetzinger Feuerwehrkommandanten Walter Leschinski in Zukunft immer öfter geben. Er rechnet nämlich mit einer Zunahme von Wald- und Flächenbränden aufgrund von Trockenheit und Hitze. Foto: Feuerwehr

Doch auch Regen und Gewitter stellen für die Brandschützer immer mehr ein Problem dar. "In den vergangenen Jahren haben wir zunehmend beobachtet, dass sich Gewitterzellen langsamer als früher bewegen", sagt Leschinski. Die Regenmengen nähmen dadurch stark zu, und das könne keine Kanalisation auffangen. Keller und Straßen könnten in Zukunft also immer öfter volllaufen. Auch für diesen Fall rüstet die Feuerwehr derzeit mithilfe der Stadt auf: "Wir verfügen über neue Flüssigkeitsabsauger und Tauchpumpen", erzählt der Kommandant. Wichtig sei, dass diese Pumpen über einen separaten Rollcontainer betrieben werden können. Damit sei das Fahrzeug anderweitig einsetzbar.

Aufgrund der zunehmenden Intensität von Gewittern rechnet Leschinski auch mit mehr umstürzenden Bäumen. Und um die müsse sich die Wehr ja auch schnellstmöglich kümmern. "Die oberste Devise für uns lautet: schnell, flexibel, dezentral und angepasst." Deshalb sei eine mobile Stromversorgung extrem wichtig – auch vor dem Hintergrund eines möglichen größeren Stromausfalls während einer längeren Hitzeperiode.

In einem solchen Fall könne die Feuerwehr an zentralen Punkten wie Sporthallen eine elektrische Grundversorgung sicherstellen und Menschen in Not helfen. Möglicherweise auch mit kühlen Räumen für ältere Menschen. Die größte Herausforderung hätten in dieser Hinsicht jedoch die medizinischen Rettungskräfte zu schultern, vermutet Walter Leschinski. "Die werden bei überhitzten Innenstädten sicher deutlich mehr zu tun bekommen."

Die Versorgung mit Löschwasser sieht er derzeit nicht gefährdet. "Wir bekommen unser Wasser aus den Grundwasserleitern, und da ist in absehbarer Zeit kein Mangel zu erwarten." Anders könne das bei Kommunen und Feuerwehren sein, die ihr Wasser aus Talsperren beziehen. Wenn dort durch zunehmende Trockenheit die Zuflüsse versiegten, könne es zu massiven und gefährlichen Engpässen kommen.

Neben der Ausrüstung und Ausbildung seiner Mannschaft setzt Leschinski auch auf die Umsichtigkeit der Bürger. "Je heißer und trockener es ist, desto vorsichtiger sollte man mit Feuer umgehen", betont er. Konkret heißt das: Das Unkraut an einem sehr heißen Tag mit dem Gasbrenner zu vernichten, ist keine gute Idee. Auch bei Feuer in einer Feuerschale sollte man aufpassen. "Es sollte möglichst trockenes und gelagertes Holz verwendet werden, um Funkenschlag zu vermeiden", erklärt Leschinski. Und natürlich sollten die Flammen nicht zu hoch ausschlagen: "Kleiner ist manchmal besser", so der Kommandant.