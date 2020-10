Die Verkehrssituation in der Lindenstraße sorgte am Mittwoch im Gemeinderat für Diskussionen. Neben der Lärmbelastung für die Anwohner stören sich viele am Schutzstreifen für Radfahrer. Er verleite die Autofahrer zum Überholen – trotz fehlenden Sicherheitsabstands. Foto: len

Von Anna Manceron

Schwetzingen. Hupende Autos, heulende Motorräder, ratternde Züge: Wer dauerhaft Verkehrslärm ausgesetzt ist, kann dadurch krank werden. Schon niedrige, nicht gehörschädigende Schallpegel sorgen dafür, dass der Körper Stresshormone ausschüttet. Die Folge: Man schläft schlecht und kann sich weniger gut konzentrieren. Auf Dauer kann das unter anderem zu Herz-Kreislauf-Problemen, Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen oder psychischen Erkrankungen führen.

Um die Lärmbelastung in Schwetzingen zu senken, hat die Stadt vor zwölf Jahren einen sogenannten Lärmaktionsplan ins Leben gerufen. Dessen Fortschreibung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch erneut bestätigt. In die neuen Planungen sind auch Anregungen von Bürgern eingeflossen. Sie hatten Anfang des Jahres die Möglichkeit, die Pläne öffentlich einzusehen und konnten sich bei einer Infoveranstaltung im Januar zu dem Thema äußern.

Die aktualisierte Version des Lärmaktionsplans sieht vor, dass auf fünf weiteren Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern (km/h) eingeführt wird. Es handelt sich dabei um die Friedrich-Ebert-Straße, die Mühlenstraße, die Zähringerstraße, die Walter-Rathenau-Straße und die Bruchhäuserstraße. "Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung", betonte Oberbürgermeister René Pöltl. Auch die Fraktionen begrüßten die neuen Begrenzungen. "Tempo 30 reduziert die nervliche Belastung der Anwohner", erklärte Markus Bürger (CDU). Die FDP wies jedoch darauf hin, dass dadurch auch die CO2-Emissionen im Verkehr anstiegen.

Viele Stadträte hätten sich gewünscht, dass im gesamten Stadtgebiet ein Tempolimit von 30 km/h eingeführt wird. Pöltl machte ihnen jedoch unmissverständlich klar, dass das zurzeit nicht geht. "Grundsätzlich gilt in Deutschland eine innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h", so der Verwaltungschef. Eine Abweichung von dieser Regel sei nur in Ausnahmefällen erlaubt – zum Beispiel in Wohngebieten oder um die Verkehrssicherheit auf bestimmten Straßen zu erhöhen. Genau deswegen plädierten mehrere Stadträte dafür, auch in der Lindenstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Sie sehen dort vor allem die Radfahrer in Gefahr.

Sabine Walter (Grüne) prangerte etwa den "in großen Teilen rechtswidrig überholenden Kraftverkehr" an. Der Schutzstreifen für Radfahrer verleite die Autofahrer zum Überholen – obwohl sie dabei den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhalten könnten. Auch Elfriede Fackel-Kretz-Keller (Schwetzinger Freie Wähler) fand, dass eine Tempo-30-Zone in der Lindenstraße "mehr als angebracht" sei. Sie forderte die Verwaltung dazu auf, ein Schild mit der Aufschrift "Freiwillig 30 km/h" aufzustellen und an die Vernunft der Autofahrer zu appellieren. "Muss denn erst ein Unfall passieren, damit dort etwas geschieht?", fragte die Stadträtin.

Der Verwaltung seien in dieser Angelegenheit derzeit die Hände gebunden, erklärte der OB. Denn um die Durchgangsstraße in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln, müsse man nachweisen, dass es sich dabei um einen Unfallschwerpunkt handle. Und das sei bei der Lindenstraße nicht der Fall. Diese Einschätzung teilt auch der Leiter des städtischen Ordnungsamts, Pascal Seidel. "Die Lindenstraße ist bisher nicht als Unfallschwerpunkt in Erscheinung getreten", sagte er nach der Sitzung gegenüber der RNZ. "Und das, obwohl viele Radfahrer – auch ich selbst – sie jeden Tag nutzen." Dass einzelne Verkehrsteilnehmer die Situation subjektiv als gefährlich empfinden, könne er nachvollziehen. Die Fakten sprächen jedoch eine andere Sprache. "Die Straße ist übersichtlich und breit", betonte der Amtsleiter.

Früher sei die Lindenstraße für Radfahrer sogar gefährlicher gewesen, meinte Seidel. Die Schutzstreifen auf der Fahrbahn gibt es erst seit 2014. Davor befand sich der Radweg neben dem Gehweg und damit zwischen der Fahrbahn und einem Parkstreifen. Viele Autofahrer hätten die Radler beim Abbiegen nicht gesehen, weil diese von parkenden Autos verdeckt wurden, so der Ordnungsamtsleiter. Die Wiedereinführung eines Radwegs, wie von den Grünen gefordert, hält er deshalb für schwierig.