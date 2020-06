Jugendarbeit in Corona-Zeiten: Betreuer und Jugendliche schauen gemeinsam im „Go In“ einen Film an – natürlich mit Sicherheitsabstand. Foto: Lenhardt

Von Sarah Porz

Schwetzingen. Fast drei Monate lang waren die Türen geschlossen – nun hat das Schwetzinger Jugendzentrum "Go In" endlich wieder geöffnet. Mitarbeiter sowie Jugendliche freuten sich über das langersehnte Wiedersehen am 2. Juni. Dennoch ist die Situation eine andere als vor der Corona-Krise: Das Jugendzentrum, das seit rund 30 Jahren besteht und offene und mobile Jugendarbeit anbietet, muss sich stark einschränken – sowohl beim Programm als auch bei der Organisation. Die strengen Verordnungen widersprächen eigentlich dem Konzept der Jugendarbeit, erklärt Andrea Kroll vom Jugendbüro der Stadt Schwetzingen. "Aber wir machen das Beste daraus und halten uns akribisch an die Regeln.”

Beim Betreten der Räume erblickt man zunächst mehr Jugendarbeiter als Jugendliche. Rote Kreuze auf dem Boden markieren den Mindestabstand. Später am Nachmittag wollen alle zusammen einen Film anschauen. Der "Kinosaal” besteht aus wenigen Stühlen, die weitläufig im Raum verteilt sind. Nur vier Jugendliche sind gekommen, keiner der Anwesenden trägt einen Mundschutz.

"Weil wir in unseren Räumlichkeiten Abstand halten und lüften können, brauchen wir das nicht”, erklärt Andrea Kroll. Auch wenn Jugendliche und Betreuer keinen Mundschutz brauchen: Es gibt viele andere Einschränkungen, die das Angebot des "Go In" erheblich eingrenzen. "Wir versuchen, ein attraktives Programm zu stricken, aber es ist derzeit schwierig, die Jugendlichen zu erreichen”, berichtet Kroll. Vorher konnte man auch spontan im "Go In" vorbeischauen. Jetzt müssen sich alle Teilnehmer im Vorfeld über Instagram, WhatsApp oder per Mail verbindlich zu den Aktivitäten anmelden.

Für die jungen Menschen stelle das schon eine gewisse Hürde dar, sagt Kroll. Vielleicht dürften sie auch von zuhause aus nicht kommen. Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt. Zurzeit dürfen dort nur neun Jugendliche bei den Aktionen mitmachen. Und warum gerade neun? "Ein Jugendlicher braucht zehn Quadratmeter Platz”, so Kroll. Die Gestaltung des Programms ist schwierig: So können die Jugendlichen nicht mehr Billard spielen, da man dann ständig die Queues desinfizieren müsste. Basteln oder die Nutzung des Außengeländes fallen ebenfalls flach. In der vergangenen Woche veranstaltete das "Go In" stattdessen einen Bingo-, einen Quiz- und einen Rollenspiele-Abend. Ab nächster Woche wird sich die Situation verändern: Dann dürfen sich wieder zehn Personen zusammen im öffentlichen Raum aufhalten. Eine Jugendarbeiterin schlug deshalb vor, mit den Teenagern Minigolf zu spielen.

Die an diesem Nachmittag anwesenden Teenager sind froh, sich wieder im "Go In" treffen zu können und warten gespannt auf neue Aktionen. Die besonderen Regeln nehmen sie gerne in Kauf. "Es ist jetzt halt nicht so wie immer, aber man kann sich für eine gewisse Zeit daran gewöhnen”, sagt die 17-jährige Amy. Vor dem Coronavirus haben die jungen Menschen wenig Angst. "Wir freuen uns, die Leute wiederzusehen, da man lange keinen Kontakt mehr hatte und gehen eher nicht so ängstlich mit der Situation um”, meint Shirin, ebenfalls 17 Jahre alt. "Das wird schon wieder”, fügt Amy hinzu.

Die neuen Aktivitäten des "Go In" werden am Montag nächster Woche spontan in einer Online-Teamsitzung entschieden. "Mit unseren Stamm-Jugendlichen sind wir sehr gut vernetzt", berichtet Jugendarbeiter Jürgen Rasch. "Die können auch schreiben, wenn sie irgendetwas machen wollen und wir schauen dann, ob es reinpasst oder nicht.”

Die beiden Teenager Daniel und Tom suchen schon nach neuen Ideen. Aber letztendlich will sich Tom lieber überraschen lassen. "Eine Pokémon Raid-Stunde habe ich schon ziemlich oft vorgeschlagen”, erzählt der 18-jährige Daniel. Vielleicht klappt es ja, wenn sich nächste Woche endlich wieder Gruppen draußen treffen dürfen. Heute schauen die Jugendlichen erst mal zusammen "Das perfekte Geheimnis” an – eine deutsche Komödie mit Elyas M’Barek. Den Film haben die Jugendlichen zuvor in einer Online-Abstimmung ausgewählt.