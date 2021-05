Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Auch die Jugendarbeit hat im vergangenen Jahr unter der Corona-Pandemie gelitten, Wie sehr, das kam jetzt bei der Sitzung des Schwetzinger Gemeinderats zum Ausdruck. Dem Gremium wurde der Jahresbericht zur Jugendarbeit im Jahr 2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Andrea Kroll, seit 2018 Jugendreferentin in der Spargelstadt, hatte den Bericht verfasst. "Dieser Jahresbericht stellt eine Zusammenfassung dar über Aktivitäten, die noch möglich waren und welche abgesagt werden mussten", heißt es darin.

Voller Tatendrang waren Kroll und ihre Mitstreiter Anfang 2020 gestartet, nur um dann wenige Wochen später alle Jugendeinrichtungen komplett schließen zu müssen. Die dritte Runde des Achterrats mit Schwetzinger Schülern konnte allerdings noch stattfinden. Die Schüler bereiteten Themen vor, die sie schließlich dem Gemeinderat am 4. März vorstellten.

Im Jahr 2020 konnten einige Ideen des Achterrats aus dem Schuljahr 2018/2019 umgesetzt werden. Die Hölderlinstraße wurde zur Einbahnstraße und ein Spiegel an der Unterführung angebracht, der allerdings innerhalb kürzester Zeit dem Vandalismus zum Opfer fiel. Ein Ausflug zum Landtag nach Stuttgart fiel pandemiebedingt aus.

Die von den Jugendlichen gewünschte Umgestaltung des Hofs des Jugendzentrums wurde im Sommer in Angriff genommen. Ende Oktober stiegen die Infektionszahlen wieder an, sodass der Betrieb des JUZ nur unter strengen Auflagen weiterlaufen konnte. Da die Jugendlichen aber nur ungern nach Anmeldung das JUZ besuchen wurde ein nachmittägliches Beratungsangebot eingerichtet, wo sich die jungen Leute Rat holen konnten. Der Jugendtreff im Hirschacker war seit Januar 2020 geschlossen.

Die mobile Jugendarbeit machte 2020 39 Rundgänge mit einem Zeitaufwand von jeweils rund drei Stunden. Rund 500 Jugendliche wurden dabei an 22 Örtlichkeiten in der Stadt angetroffen. Die überwiegende Mehrheit (414) war männlich. An der Alla-Hopp-Anlage, am Privatgymnasium, im Bahnhofsbereich, an der Hebel-Mensa und am Lutherplatz lagen die Schwerpunkte der jugendlichen Treffpunkte. Fast die Hälfte der angetroffenen Jugendlichen war 15 bis 16 Jahre alt. Jünger waren 25 Prozent, älter 20 Prozent. Die Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unter 13 Jahre und über 18 Jahre war extrem klein.

Apropos Alla-Hopp-Anlage: Wie die Stadt nun mitteilte, bleiben der Freizeitparcours und der Außenbereich des "Go In" im Jugendzentruge wegen der immer noch hohen Inzidenzwerte in Schwetzingen und im Rhein-Neckar-Kreis bis einschließlich Samstag, 16. Mai, geschlossen.

Das Team Jugendarbeit Schwetzingen besteht aus drei männlichen Mitarbeitern (je 39 Stunden pro Woche) und drei weiblichen Mitarbeiterinnen (22, zehn und 39 Stunden pro Woche). Die Zeit des Lockdowns in 2020 hat das Team auch dazu genutzt, die Räume des Zentrums neu zu gestalten. So wurde aus dem Mehrzweckraum ein Wohnzimmer für Jugendliche.