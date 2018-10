Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Großer Bahnhof für die erste Fahrradstraße durch die Spargelstadt: Die Einweihung der neuen Süd-Nord-Radverbindung wurde von einem vielköpfigen Tross begleitet. Oberbürgermeister René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan, Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht, Matthias Jaekel von der Verkehrsbehörde, einige Gemeinderäte, zahlreiche Schüler der Schimper-Gemeinschaftsschule mit Rektor Florian Nohl sowie ein Quartett vom Team Rathaus machten sich gemeinsam auf die zwei Kilometer lange Etappe.

Polizeirevierleiter Martin Scheel und sein Stellvertreter Michael Fahrer bildeten die Nachhut und schauten, dass alles in geordneten Bahnen abging. Die durchgängige Radverbindung unter Einbeziehung von Schutzstreifen und Fahrradstraße sei eine "tolle Geschichte" geworden, meinte OB Pöltl bei der Begrüßung am Jahnplatz. Man habe lange diskutiert, welche Veränderungen in der Verkehrsführung eine Verbesserung bedeuten würden.

Die Karlsruher Straße wäre zu eng gewesen, und die Möglichkeit, über die Bahnhofsanlage zu radeln, sei nicht für gut befunden worden. Die Diskussion um die Verkehrsführung in der Moltkestraße habe aber nichts mit der Fahrradstraße zu tun. Das neue Angebot werde sicher sehr gut angenommen, wandte sich Pöltl an die Jugendlichen: "Wir haben vor allem an die Schüler gedacht, also, bitte nutzt die Fahrradstraße."

Er dankte dem Gemeinderat und der Polizei für die Umsetzung "dieses Gemeinschaftswerks". "Nachdem die neuen Regelungen zur Fahrradstraße vor einigen Tagen in Kraft getreten sind, konnten erste Erfahrungen mit der neuen Verkehrsführung und Rückmeldungen der Bewohner gesammelt werden", hieß es in einem Schreiben der Verwaltung, das den Anwohnern die neue Regelung in der Fahrradstraße erläutert.

Die durch den Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres mit 17 zu sieben Stimmen beschlossene und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit finanziell unterstützte Maßnahme sei durch eine Bürgerbeteiligung im Februar vergangenen Jahres zustande gekommen.

Die gerade in Kraft getretene Verkehrsführung, bei der sich beide Einbahnstraßen an der Bismarckstraße treffen, sei damals von den anwesenden Bürgern vorgeschlagen und mehrheitlich akzeptiert worden: "Ziel der neuen Verkehrsführung war und ist es, den Durchgangsverkehr durch die Marstallstraße zu unterbinden."

Die Verwaltung bittet um Verständnis, "dass wir die im Rahmen der Bürgerbeteiligung und einer umfassenden verkehrsrechtlichen Prüfung gefundene Lösung nicht ohne Weiteres grundlegend ändern beziehungsweise zurücknehmen werden, weil im Nachgang weitere Bewohner Bedenken äußern, die bereits zuvor Gegenstand der Bürgerdiskussion waren".

In einem Bereich nimmt die Stadt jetzt aber eine Anpassung vor, "die mit der bürgerschaftlich gefundenen Lösung gut vereinbar ist". Seit Montag, 1. Oktober, darf die Moltkestraße wieder in beide Richtungen mit Kraftfahrzeugen befahren werden. Das bedeutet, dass vor allem die Nutzer der rund 250 Tiefgaragenstellplätze in den Gebäuden der Marstallstraße 47-49 wieder direkt in Richtung Südtangente ausfahren können.

Die Einbahnregelung zwischen Moltkestraße und Bismarckstraße bleibt aber bestehen, sodass der Durchgangsverkehr weiterhin unterbunden ist. Auch die bereits beschlossenen Einbahnregelungen in der Marstallstraße und in der Herzogstraße bleiben bestehen. Radfahrer dürfen alle Straßen in beide Richtungen befahren.

Die Eröffnungstour mit rund 50 Radlern war ein Praxistest im Feierabendverkehr. Von der Südtangente an der Ecke Karlsruher Straße und Moltkestraße ging es über die Marstallstraße zur Carl-Theodor-Straße. Hier bog der Tross mit OB Pöltl an der Spitze allerdings in Richtung Schlossplatz ab. Die Gruppe wollte wohl schnell noch eine andere Möglichkeit der Radwegführung in Augenschein nehmen.

Die Gemeinderäte Elfriede Fackel-Kretz-Keller (Freie Wähler), Bärbel Schifferdecker und Robin Pitsch (beide SPD) sowie Amtsleiter Wolfgang Leberecht wählten dagegen die als Fahrradstraße ausgewiesene Herzogstraße und vereinten sich an der Mühlenstraße wieder mit dem Hauptfeld.

Weder an der Carl-Theodor-Straße noch an der Heidelberger Straße gruppierten sich die Radler aber auf den roten Aufstellflächen vor den Ampeln. Die Strecke führte weiter mittels Schutzstreifen durch die Mühlenstraße und die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Walter-Rathenau-Straße. Hier waren etliche Autofahrer einfach zu schnell unterwegs oder fuhren zu dicht an den Radlern vorbei. Sie müssen sich wohl noch an die neue Verkehrssituation gewöhnen.

Ansonsten blieb "alles im Rahmen", freute sich die Rathausspitze im Ziel über die direkte Wegeführung in die Nordstadt. Bei der Rückfahrt begutachtete die RNZ noch eine vermeintliche Schwachstelle. Gemeinderätin Elfriede Fackel-Kretz-Keller war von Bürgern ein "gefährliches Eck" gemeldet worden. Das stimmt. Am Übergang der Friedrich-Ebert-Straße in die Mühlenstraße bei der Einbiegung in die Werderstraße endet der Schutzstreifen plötzlich.

Radfahrer werden unvermittelt gezwungen, einen Schlenker zu machen und ab diesem Punkt die Straße zu benutzen. Das kann durch schnell herankommende Autos ziemlich gefährlich werden.