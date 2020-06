Von Volker Widdrat

Region Schwetzingen. Die Kriminalitätsentwicklung im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen, das neben der Großen Kreisstadt die Gemeinden Ketsch, Oftersheim und Plankstadt umfasst, zeigt für das Jahr 2019 eine minimal ansteigende Tendenz und folgt mit einer Zunahme der Gesamtzahl an registrierten Straftaten um drei Fälle (0,1 Prozent) der grundsätzlichen Tendenz im Rhein-Neckar-Kreis (0,7 Prozent). Revierleiter Martin Scheel und sein Stellvertreter Michael Fahrer präsentierten am Mittwoch die wesentlichen Trends und Zahlen.

Während die Straftaten in Schwetzingen, Ketsch und Plankstadt jeweils in unterschiedlicher Ausprägung zurückgingen, war für Oftersheim nach deutlichen Absenkungen im Vorjahr in 2019 ein Anstieg der polizeilich registrierten Kriminalität festzustellen. Die Zunahme erkläre sich mit einer im vergangenen Jahr von der Gemeindeverwaltung durchgeführten "Bestandsaufnahme" der festgestellten Graffiti-Schmierereien. Insgesamt habe es 51 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter gegeben, erklärte Scheel. Auch der Anstieg der im Bereich der Tank- und Rastanlage Hardtwald registrierten Straftaten um 23 auf insgesamt 66 Delikte (ein Plus von 53,5 Prozent) – mehrheitlich Tankbetrug oder Rauschgiftdelikte – habe sich "in der Statistik durchgeschlagen".

Von den 3080 im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen registrierten Straftaten wurden im vergangenen Jahr 1707 Fälle aufgeklärt. Das entspricht einer Quote von 55,4 Prozent. Tötungsdelikte gab es nicht, auch nicht im Versuchsstadium. Im Bereich der Sexualdelikte sei eine "signifikante Steigerung" um 66,7 Prozent zu verzeichnen, so Scheel. Die insgesamt 45 Fälle beschrieben einen neuen Höchstwert in der Fünfjahresbetrachtung. Dazu beigetragen habe ein stark erhöhtes Aufkommen von exhibitionistischen Handlungen durch unterschiedliche Tatverdächtige in Schwetzingen sowie in Oftersheim. Im Mai dieses Jahres wurde ein mehrfach in Schwetzingen aufgetretener Exhibitionist festgenommen. Gegen einen bislang unbekannten Täter, der sich seit Juli 2019 mehrfach unter anderem im Oftersheimer Wald unsittlich gezeigt hatte, laufen die Ermittlungen noch.

Diebstahlsdelikte sind auch im vergangenen Jahr erneut deutlich um 163 Fälle auf insgesamt 761 Straftaten zurückgegangen. Auch bei Wohnungseinbrüchen, Kfz-Aufbrüchen sowie Fahrraddiebstählen seien jeweils neue Fünfjahrestiefstwerte erreicht worden, zeigte sich der Revierleiter erfreut. "Wir sind viel im präventiven Bereich tätig." Die Gesamtzahl der Körperverletzungsdelikte ist im Vergleich zum Vorjahr um 74 Fälle (24,7 Prozent) gestiegen. Allerdings fast ausschließlich bei der einfachen Körperverletzung. Für Schwetzingen lässt sich das an den Festivitäten wie dem Fasnachtsumzug und an der attraktiven Gaststättenszene am Schlossplatz festmachen. Die Polizei konnte immerhin 93,6 Prozent der Körperverletzungen aufklären. Die Anzahl der Raubdelikte sank um acht auf insgesamt fünf Taten.

Die Gewaltkriminalität, die unter anderem Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub und schwere Körperverletzung umfasst, ist um elf auf insgesamt 69 Fälle gesunken. Die Vermögens- und Fälschungsdelikte – Stichwort "Enkeltrick" – sind um 89 Fälle auf 533 Delikte angestiegen. Zugenommen haben auch die Sachbeschädigungen mit Vandalismus und dem Demolieren von Kraftfahrzeugen mit 4,9 Prozent mehr Straftaten.

Im Bereich der Rauschgiftkriminalität wurde ein Rückgang um 24,8 Prozent auf insgesamt 221 Sachverhalte verzeichnet. "Cannabis ist immer präsent", so Scheel. Die Straßenkriminalität, dazu zählen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung, hat eine besondere Bedeutung für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Nach rückläufiger Tendenz im Vorjahr war 2019 ein moderater Anstieg der Fallzahlen um 1,6 Prozent auf insgesamt 705 Delikte festzustellen.