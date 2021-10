Schwetzingen. (pri/pol/mare) In Schwetzingen ist am Freitagvormittag in einem leeren Haus ein Gasgemisch im Keller ausgeströmt. Das teilt die Polizei auf RNZ-Nachfrage mit.

Gegen 11 Uhr kam es demnach zu dem Vorfall in der Wildemannstraße. Die Polizei sperrte den Bereich ab, die die Feuerwehr lüftete das Gebäude.

Ersten Informationen zufolge beschädigte ein Arbeiter in dem Haus, das gerade saniert und zum neuen Stadtmuseum umgebaut wird, eine Gasleitung. Dadurch strömte Gas aus, das nach Angaben vom Einsatzleiter Walther Leschinski explosiv gewesen sei. Die Wildmannstraße wurde gesperrt. Aktuell ist die Feuerwehr damit beschäftigt, das Wohnhaus umfangreich zu belüften. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Verletzte gab es keine.