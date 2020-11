Schwetzingen. (stek) Dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr vom 23. auf den 19. Dezember vorverlegt werden, stellt die Schwetzinger Schulen vor keine größeren Probleme. Quer durch alle Schultypen herrscht Einigkeit darüber, dass der Corona-Beschluss verkraftbar sei. Schwierig wird das aber für die höheren Klassen des Gymnasiums.

Am Hebel-Gymnasium waren für den Montag vor Weihnachten in der Kursstufe 1 noch Klausuren angesetzt, die nun nach vorne geschoben werden müssen. Das sei "natürlich unschön", sagte Schulleiter Stefan Ade der RNZ. Wahrscheinlich würden sie jetzt eine Woche vorher geschrieben, was für die Schüler weniger Vorbereitungszeit und mehr Stress bedeute. Denn in dieser Woche seien auch noch andere Klausuren geplant.

Ziel des früheren Ferienbeginns ist es, die kontaktarme Karenzzeit für die Schüler vor Weihnachten zu verlängern. Schulen, so heißt es aus den Kultusministerien der Länder, würden damit einen Beitrag leisten, das Infektionsgeschehen abzudämpfen. Nicht alle Verantwortlichen sind sich jedoch sicher, dass sich die Schüler dann auch wirklich an die Vorgaben halten.

Ade hat erhebliche Zweifel, dass sich die Jugendlichen in den fünf Tagen vor Weihnachten freiwillig in Quarantäne begeben. Dabei hält er den Beschluss – genau wie seine Kolleginnen Elke Rohr von der Kurt-Waibel-Schule, Ute Geller-Schmittke von der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule und Nicole Winkler von der Schimper-Schule für verschmerzbar.

Zu deutlich größeren Problemen hätte ein Ferienbeginn am Mittwoch, 16. Dezember, geführt. Dann wäre zumindest an den weiterführenden Schulen die Koordination der Klausuren kaum noch möglich gewesen. Ganz grundsätzlich brachte Elke Rohr ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der Beschluss nun nicht wieder zur Zuspitzung missbraucht werde. Es gebe mit dem Gesundheitsschutz und dem Schutz der Bildung verschiedene legitime Perspektiven, die gegeneinander abgewogen werden müssten. Und das sei in einer so dynamischen Zeit alles andere als einfach.

Gemessen daran diene der Präsenzunterricht dem Schutz der Bildung und die Weihnachtsferien-Entscheidung dem Schutz der Gesundheit. Wobei Rohr keinen Sinn darin sieht, diese beide Perspektiven dauernd gegeneinander in Stellung zu bringen: "Das würde nur Schaden anrichten."