Von Volker Knab

Hockenheim/Heidelberg. "Ich finde es großartig, einfach spitze", sagt Claudia Wochlik. Sie steht am Montag kurz vor 6 Uhr auf dem Bahnhof in Schwetzingen und kann dabei ihre Freude nicht verhehlen. Gleich rollt der Zug aus Hockenheim in Richtung Heidelberg ein – als Direktverbindung. Es ist die Jungfernfahrt auf dieser neuen Linie zwischen den beiden Städten. "Seit mehr als zehn Jahren pendle ich nach Heidelberg. Lange bin ich mit der Buslinie 717 gefahren. Aber der ist einfach zu voll", schildert Claudia Wochlik ihre Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr zwischen Schwetzingen und Heidelberg. Mit der Bahnverbindung ist der jetzt wieder eine Option für sie.

Edgar Nowak sitzt bereits im Zug. Er ist in Oftersheim zugestiegen und pendelt täglich seit 20 Jahren nach Heidelberg. Bislang fuhr er mit der Buslinie 713 über Schwetzingen, Plankstadt nach Eppelheim und nahm ab da die Straßenbahn in die Universitätsstadt. Das ist die zweite Möglichkeit direkt und nicht über Mannheim nach Heidelberg zu gelangen. "Die Buslinie 717 ist furchtbar", sagt auch Nowak und hofft, die neue Bahnverbindung bleibt bestehen. "Dann spare ich täglich eine Dreiviertelstunde Fahrtzeit ein", sagt er.

Das sieht Daniel Kirrmaier aus Hockenheim, der im Regionalzug ein paar Plätze hinter Nowak sitzt, ähnlich. Auch er findet die neue Zugverbindung super. "Ich bin sonst immer mit dem Bus 717 unterwegs. Ab Schwetzingen ist der frühmorgens aber immer völlig überfüllt", weiß Kirrmaier, der seit 15 Jahren nach Heidelberg pendelt.

Insgesamt steigen an diesem Morgen noch sehr wenig Fahrgäste zu. Im Regionalzug gibt es am ersten Tag der Direktverbindung noch sehr viele freie Plätze. Auf ein Jahr ist das Pilotprojekt angelegt. "So lange läuft es in jedem Fall. Dann prüfen wir die Fahrgastzahlen und ziehen Bilanz", erläutert der zuständige Verkehrsplaner Markus Kempf von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, der bei der Jungfernfahrt mit an Bord ist. Die Zugverbindung morgens um 5.44 Uhr ab Hockenheim, über Oftersheim, Schwetzingen und Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Heidelberg Pfaffengrund/Wieblingen nach Heidelberg ist bislang die einzige Direktverbindung der neuen täglichen Linie. Danach ist ein Umsteigen in Neu-Edingen notwendig und der Zug endet in Schwetzingen, erläutert Kempf den weiteren Linienplan. Von Schwetzingen kommend teile sich der Zug in Neu-Edingen/Friedrichsfeld, ein Teil fährt nach Heidelberg, der andere nach Walldorf/Wiesloch. Der Zug verkehre dann im Zweistundentakt, so Kempf weiter.

Für Eileen Riedel von der Lokalen Agenda 21 in Hockenheim ist die einmal tägliche Zugverbindung zwischen Hockenheim und Heidelberg von daher viel zu wenig. "Die Taktung müsste dringend erhöht werden. Der Zug sollte auf dieser Verbindung mindestens in der Zeit von 6 bis 9 Uhr stündlich nach Heidelberg fahren", fordert sie auch in Hinblick auf die Ergebnisse einer vor zwei Monaten begonnen Umfrage in der Rennstadt. An der Befragung haben sich 541 Personen beteiligt und dabei ihre Wunschzeiten formuliert. "Zwischen 6 und 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr sollten die Züge zwischen Hockenheim und Heidelberg hin- und zurück verkehren", fasst Riedel die Ergebnisse zusammen.

Mit an Bord ist neben mehreren Gemeinde- sowie Kreisräten der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) und der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Daniel Renkonen. Er sieht in dem bisherigen Konzept "einige Webfehler", wie er sagt. Die Direktverbindung gehöre ausgebaut. Jetzt müsse man aber erst einmal abwarten, wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln. Der Zeitpunkt, in dem dieser Zug verkehre, sei aber "sehr früh. Diese Zeit kommt für viele Studenten oder Schüler doch noch gar nicht in Frage."

Sein Landtagsabgeordneten-Kollege Manfred Kern sieht das ähnlich. An diesem Montagmorgen ist er aber erst einmal zufrieden, endlich in einen Zug einsteigen zu können, auf einer Linie, die er seit fast 20 Jahren fordert, und blickt schmunzelnd zurück: "Als ich damals ganz frisch im Gemeinderat in Schwetzingen erstmals die Forderung gestellt habe, stellte der damalige Bürgermeister die Frage an mich: Liegen da überhaupt Schienen?"