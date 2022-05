Die Anonymen Alkoholiker haben eine Regel: Was in der Gruppe gesagt wird, bleibt in der Gruppe und wird nicht weitererzählt. Symbolbild: dpa

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Einer der schwersten Schritte für einen Alkoholiker ist es, sein Alkohol-Problem zuzugeben. Normalerweise haben Betroffene Ausreden, warum sie täglich und immer mehr Alkohol trinken. Man belügt sich selbst: "Wenn ich wollte, könnte ich sofort aufhören – ich will nur nicht." Wer jedoch das Leid von alkoholkranken Menschen und ihren Familien kennt, der achtet den Mut der Anonymen Alkoholiker (AA), die sich gegenseitig auf dem Weg zur Heilung unterstützen.

Nun feiert die AA-Gruppe in Schwetzingen ihr 45-jähriges Bestehen. Die ältesten Teilnehmer sind über 80. Beim Jubiläumstreffen war ihr großes Thema: Dankbarkeit. Seit 45 Jahren trifft sich die Schwetzinger Gruppe jeden Mittwoch. An diesen Abenden bekennen die Teilnehmer: "Ich bin Alkoholiker." Sie tun das auch dann, wenn sie das erste "trockene" Jahr geschafft haben. Gruppenmitglied Thomas erklärt: "Die ersten Anzeichen für eine Alkoholkrankheit ist der Kontrollverlust gegenüber dem Alkohol. Betroffene können nicht mehr kontrollieren, ob und wie viel Alkohol sie täglich trinken. Dieses Problem bleibt bestehen, auch wenn man schon viele Jahre auf Alkohol verzichtet hat."

Hintergrund > Die Anonymen Alkoholiker (AA) wurden 1935 in den USA als Selbsthilfeorganisation gegründet. Heute zählen die AA-Gruppen rund zwei Millionen Besucher weltweit. Die AA sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die sich regelmäßig treffen, um gemeinsam ihr Alkoholproblem zu lösen. Wer hier Hilfe sucht, kann anonym bleiben. Der einzige Zweck der AA ist es, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholkranken zur Nüchternheit zu verhelfen. So finden die Meetings immer statt, auch an Weihnachten, Ostern und anderen Feiertagen. Die AA-Gruppen finanzieren sich ausschließlich über Spenden der Mitglieder. mio

Der Rentner Thomas wird im Jubiläumsjahr AA-"volljährig": Das bedeutet, dass er seit 18 Jahren auf Alkohol verzichtet hat. Er erzählt: "Ich stamme aus einer Trinker-Dynastie, in der Männer wie Frauen getrunken haben." Er und seine Geschwister haben häusliche Gewalt in der Familie, besonders seiner Mutter gegenüber, miterleben müssen. Thomas sagt: "Solche Erlebnisse sind prägend, ob man will oder nicht."

Er hat beim Schulabschluss das erste Mal Alkohol getrunken und später nach Fußball-Spielen: "Es gab immer einen Grund zum Trinken." Die Sucht kam schleichend, fast unbemerkt. Die Alkoholkrankheit wurde jedoch dann so übermächtig, dass Thomas, geprägt von Selbstmordgedanken und völlig physisch und psychisch am Boden zerstört, von seiner Lebensgefährtin zweimal zum qualifizierten Entzug ins Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim eingeliefert wurde.

Nach dem zweiten ZI-Aufenthalt besuchte er das erste Mal ein Treffen der AA-Gruppe: "Ich habe sofort gefühlt, dass ich dazugehöre. Hier werde ich verstanden." Mit Hilfe der Gruppe gelang es ihm, dem Alkohol zu widerstehen. Er sagt: "Mit dem Verzicht auf Alkohol wurde mir ein neues Leben geschenkt. Ich bin dankbar."

Christine ist ebenfalls in einer Alkoholiker-Familie aufgewachsen. Schon früh durften sie und ihre Geschwister zum Mittagessen Bier in Schnapsgläsern trinken. Daraus entwickelte sich allmählich die Abhängigkeit von Alkohol. Sie war Jahrzehnte alkoholkrank. Zum Schluss trank sie pro Abend zwei Bier, zwei Ouzo und eine Flasche Wein. Seit mehr als drei Jahren verzichtet sie nun auf Alkohol und besucht jede Woche die AA-Gruppe: "Ich erlebe Hochs und Tiefs – aber ohne Alkohol."

Auch Fritz hat schon als Jugendlicher Alkohol getrunken. "Die Krankheit kam schleichend." Zweimal hat er wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein verloren. Vor 30 Jahren besuchte er dann seiner Frau zuliebe das erste Mal eine AA-Gruppe: "Danach schwebte ich wie auf Wolken."

Er konnte auf Alkohol verzichten, auch wenn das nicht leicht war. Nach 15 Jahren jedoch erlebte er einen Rückfall. "Ich habe es zuerst verheimlicht. Dann habe ich es in der AA-Gruppe zugegeben." Die "Beichte" hat ihm geholfen, erneut auf Alkohol zu verzichten. Nun leitet er einmal pro Woche eine AA-Gruppe für Insassen eines Gefängnisses. Er sagt: "Für mich ist das eine ganz normale AA-Gruppe." Es gibt sogar eine Warteliste. Manche Gefangenen haben nach ihrer Haft Fritz in seiner normalen AA-Gruppe besucht.

Die Schwetzinger Gruppe hätte sich vor zehn Jahren fast auflösen müssen, weil sie keinen Raum hatte. Einrichtungen sagten ab, obwohl sie freie Räume hatten. Die damalige Stadträtin Raquel Rempp telefonierte so lange, bis sie in den SPD-Räumen ein neues Domizil für die AA-Gruppe gefunden hatte. Die Gruppe dankte ihr nun. Rempp hatte nie ein Alkohol-Problem, doch jüngst hat sie ein Experiment begonnen: "Ich wollte wissen, wie lange ich ohne Alkohol auskomme." Seit rund 300 Tagen lebt sie nun "ohne". Sie sagt: "Mir fehlt nichts. Ich wünschte, dass mehr Menschen dieses Selbstexperiment machen."

Info: Die AA-Treffen in Schwetzingen finden jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Maximilianstraße 5 statt. Für Hilfesuchende gibt es ein vertrauliches Telefon (0621/19 29 5), täglich erreichbar von 7 bis 23 Uhr. Mehr Infos unter www.anonyme-alkoholiker.de.