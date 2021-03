Schwetzingen. (man) Das laute Knallen der Explosionen dürfte einige Schwetzinger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Schlaf gerissen haben. Mehrere Unbekannte haben gegen 3.20 Uhr die beiden Geldautomaten von Sparkasse und Volksbank im Gewerbegebiet an der Ketscher Landstraße in die Luft gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, waren mindestens drei Täter am Werk. Sie erbeuteten 100.000 Euro und richteten zudem einen Sachschaden von rund 200 000 Euro an. Nach der Tat flohen sie in einem dunklen, hochmotorisierten Auto in Richtung der A 6. Am Heck des Wagens war eine auffällige, waagrechte Bremsleuchte angebracht.

Die beiden Pavillons, in denen die Geldautomaten untergebracht waren, wurden durch die Sprengkraft komplett zerstört. Zeugen berichteten von mindestens drei Detonationen, die auch in einiger Entfernung noch zu hören waren. Es wurden auch Teile der Pavillons durch die Luft geschleudert. Sie lagen verstreut im Umkreis von rund 150 Metern.

Die Schwetzinger Feuerwehr war als Erstes vor Ort. "Wir wurden um 3.24 Uhr von unserer Leitstelle alarmiert", berichtet Kommandant Walter Leschinski. Fünf Fahrzeuge und 15 Mann rückten aus. Da wussten die Brandschützer noch nicht, was sie wirklich erwartete. "Das Alarmstichwort lautete Pkw-Brand", so Leschinski. "Der Anrufer oder die Anruferin hat vermutlich nicht richtig gesehen, was los war." Vor Ort mussten sich die Wehrleute erst einmal einen Überblick verschaffen. Leschinski und sein Team sichteten die Trümmer. "Raucht da was? Tritt noch Gas aus? Sind explosive Stoffe im Raum? Ist jemand verletzt? All das sind Fragen, die wir in so einer Situation klären müssen", erzählt er. Die Brandschützer räumten auch die dicken Brocken weg, die auf die Landstraße geflogen waren. "Manche davon waren so groß wie eine Tür", so Leschinski.

Dass bei den Explosionen niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Die Brocken seien hauptsächlich in Richtung der Straße und ins Feld geflogen, sagt der Kommandant. Das unweit gelegene Wohnviertel blieb verschont. Im Gewerbegebiet befinden sind hauptsächlich Geschäfte, aber auch ein Wohnhaus. "Die Bewohner müssen aus dem Bett gefallen sein", sagt Leschinski. Außerdem gibt es einen Wohnmobilstellplatz, der momentan leer steht. Zum Glück. "Das wäre schon gefährlich gewesen", meint der Kommandant. Seit 46 Jahren ist er nun schon bei der Feuerwehr aktiv. Aber eine Sprengung in diesem Ausmaß hat er bisher noch nicht erlebt. "Das war tatsächlich etwas Neues für mich."

In der Nähe der Geldautomaten befinden sich unter anderem mehrere Supermärkte, ein Drogeriemarkt, eine Bäckerei und ein Restaurant. Die Ladenfronten sind unbeschädigt geblieben, viele Geschäfte hatten am Nachmittag wieder ganz normal geöffnet.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können. Sie können sich an den Kriminaldauerdienst (Telefon 0621/174-4444), das Polizeirevier Schwetzingen (06202/2880) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Update: Donnerstag, 18. März 2021, 19.30 Uhr

Geldautomaten gesprengt, Täter flüchtig

Update: Donnerstag, 18. März 2021, 15 Uhr