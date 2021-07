Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Die Situation ist "ganz schwierig". Während der pandemiebedingten Schließung der Restaurants sind viele Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert. Jetzt, nachdem alle wieder offen haben, fehlen sie überall – vor allem in den Küchen, aber auch am Tresen und im Service. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) spricht von dramatischen Zuständen in einigen Bereichen: " Innerhalb des vergangenen Jahres haben im Landkreis rund 1200 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt – das ist mehr als jeder siebte Beschäftigte der Branche." Hinzu kommen die Minijobber, die sich anderweitig umgeschaut haben.

Es trifft nicht alle gleich: Der "Grüne Baum" am Schwetzinger Schlossplatz, der erst am 19. Mai seine Wiedereröffnung feierte, hat ein Problem, sagt Geschäftsführer Robert Nürnberger. Sein Handicap: Er ist Wirt des Welde-Brauhauses in der Mannheimer Straße und seit der Eröffnung auch noch des "Grünen Baums" – und für beide Restaurants gibt der Markt nicht mehr ausreichend Personal her. "Wir haben alles probiert", erzählt Nürnberger. Werbung, Plakat, Zeitungsanzeigen – mit wenig Erfolg.

Sein Kollege vom Kaffeehaus auf der anderen Seite des Schlossplatzes, Bernd Lehnert, sieht das lockerer. Er hatte bislang Fest- und Teilzeitkräfte und keine Aushilfen. Da sei keiner in andere Branchen gewechselt, sagt er. Die Mitarbeiter waren während der neunmonatigen Schließung in Kurzarbeit.

Erfahrene Kraft im Service: Nicaury Gomez vom Kaffeehaus. Fotos: Lenhardt

Lehnert kennt aber auch die andere Seite: Er betreibt auch in der Heidelberger Altstadt ein Restaurant, und dort sieht es ganz anders aus. Die Minijobber sind entweder in ihre Heimatländer zurückgekehrt und warten ab, was der Herbst bringt. Oder sie studieren und schreiben derzeit ihre Klausuren, kurz: Es fehlt Personal. Das trifft auch die Zulieferer der Gastrobranche, weiß Bernd Lehnert. Deren Mitarbeiter seien ebenfalls zwischenzeitlich abgewandert. Er bleibt aber optimistisch: Langfristig werde sich das wieder einpendeln. Auch Robert Nürnberger zitiert eine alte Redensart: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Und meint damit seinen Plan, bereits am kommenden Montag das Welde-Brauhaus wieder zu öffnen. Dass ihm dafür noch mehrere Mitarbeiter in der Küche fehlen, hofft er, lösen zu können. Trotz angespannter Situation: Sechs Köche hat er für beide Restaurants, zwölf bis 14 sollten es eigentlich sein. Auf dem üblichen Weg der Bewerbung passiere derzeit überhaupt nichts: "Man muss jemanden kennen, der einen kennt..."

In seinem Lokal wie auch in denen der Kollegen am Schlossplatz hängt ein eindeutiges Plakat, überschrieben mit dem Titel: "Wir suchen Dich!" Ob es Früchte trägt, lässt sich noch nicht sagen. Minijobber im Alter von 16 bis 18 Jahren würden sich zwar vor allem für den Service bewerben, aber die müsse man erst noch ausbilden. Und vor allem die ausgebildeten Kräfte haben der Gastronomie den Rücken gekehrt. Dass in den letzten anderthalb Jahren weniger ausgebildet wurde, werde sich in den nächsten zwei Jahren bitter rächen, meint ein Koch.

Es dürfe niemanden überraschen, dass sich die jungen Leute neu orientieren, kritisiert Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG Mannheim-Heidelberg: "Schon vor Corona stand das Gastgewerbe nicht gerade für rosige Arbeitsbedingungen. Unbezahlte Überstunden, ein rauer Umgangston und eine hohe Abbruchquote unter Azubis sind nur einige strukturelle Probleme. Die Unternehmen haben es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das rächt sich jetzt", sagt Capece, der die Kritik wohl als Appell verstanden wissen will.

Wirte und Hoteliers hätten nun die Chance, die Branche neu aufzustellen. Zwar seien viele nach wie vor schwer von der Pandemie getroffen. Doch wer künftig überhaupt noch Fachleute gewinnen wolle, müsse jetzt umdenken und sich zu armutsfesten Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen bekennen. Robert Nürnberger und Bernd Lehnert sind auch wegen eines anderen Arguments guten Mutes: Die Mehrheit der Gäste zeige Verständnis für die schwierige Situation.