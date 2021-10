Schwetzingen. (man) Der Einsatz von Luftfiltern in Schulen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland für Diskussionen gesorgt. Während Elterninitiativen auf mehr Luftfilter dringen, zweifeln viele politische Entscheidungsträger an der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geräte. Wie sehr das Thema polarisiert, zeigt eine heftige Diskussion aus der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schwetzingen.

Zum Hintergrund: Oberbürgermeister René Pöltl hatte sich vor ein paar Monaten zunächst gegen die Anschaffung von Luftfiltern ausgesprochen. In den Sommerferien entschied er sich jedoch anders. Nach Angaben der Verwaltung teilte die Landesregierung Anfang August mit, dass sie den Einsatz von mobilen Luftreinigern in Schulen bezuschussen will. Die Geräte seien "als ergänzende Maßnahme vor allem in schwer lüftbaren Räumen und (nachrangig) in anderen Räumen der Klassenstufen 1 bis 6" vorgesehen. Den Bedarf mussten die Träger bis zum 20. August anmelden. Der OB entschied sich deshalb dafür, per Eilentscheidung einen Antrag für die Förderung von zwölf mobilen Luftfiltern im Wert von rund 33.000 Euro zu stellen und diese zu kaufen. Die Stadt hat außerdem Fördermittel für den Kauf von 150 CO2-Sensoren im Wert von 8000 Euro beantragt. Die sogenannten CO2-Ampeln hatte die Kommune bereits im Juli bestellt. Wie viel davon das Land zahlt, ist laut Beschlussvorlage noch unklar. Bei den mobilen Luftfiltern übernimmt das Land 50 Prozent der Anschaffungskosten pro Gerät.

Der Gemeinderat nahm die Entscheidung zur Kenntnis und stellte die entsprechenden finanziellen Mittel überplanmäßig im Haushalt 2022 zur Verfügung. Vor den Stadträten musste sich der OB für seine Entscheidung nicht rechtfertigen – wohl aber vor den Bürgern. Ein paar Mütter waren in die Sitzung gekommen, um dem Rathauschef zu zeigen, dass sie mit seinem Vorgehen nicht einverstanden waren.

Eine Mutter erklärte, sie sei enttäuscht darüber, dass sich der Gemeinderat nicht in den Sommerferien getroffen habe, um über dieses Thema zu entscheiden. "Und warum hat man sich in anderen Gemeinden dazu entschlossen, Luftfilter für alle Klassenräume anzuschaffen – und in Schwetzingen nicht?", wollte sie von Pöltl wissen. Die von der Stadt gekauften Luftfilter sollen nur in sogenannten gefangenen Räumen eingesetzt werden. Das sind Räume, in denen man nicht oder nur schwer lüften kann.

Pöltl machte deutlich, dass er keinen Grund dafür sieht, alle Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten. "Die Landesförderung sieht eine Priorisierung geschlossener Räume vor", betonte er und berief sich außerdem auf eine im Juli veröffentlichte Studie der Universität Stuttgart, die den flächendeckenden Einsatz von Luftreinigern nicht für angezeigt hält – wohl aber den in gefangenen Räumen. In den Sitzungsunterlagen befand sich auch eine Stellungnahme des Umweltbundesamts. Dieses hält das Lüften in Klassenzimmern und Aufenthaltsräumen noch immer für die wichtigste Maßnahme. Der OB setzt außerdem weiter auf eine umfassende Teststrategie, um Infektionen in Schulen zu verhindern.

Den Müttern reichte das nicht aus. Der Rathauschef handle auf Kosten der Kinder, so ihr Vorwurf. Es werde an der falschen Stelle gespart. Pöltl hielt dagegen: "Das ist keine finanzielle Entscheidung", betonte er. "Ich habe sie aufgrund sachlicher Argumente getroffen und kann damit auch guten Gewissens schlafen."