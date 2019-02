Schwetzingen. (man) Wegen eines einsturzgefährdeten Hauses ist die Schwetzinger Innenstadt am Mittwoch teilweise für den Verkehr gesperrt worden. Laut Stadtverwaltung riegelte die Polizei gegen 11.45 Uhr die Karlsruher Straße zwischen Schlossplatz und Clementine-Bassermann-Straße ab. Den Verkehr aus der Hebelstraße leitete sie über die Dreikönigstraße um. Nach Polizeiangaben wurde die Sperrung um 17.53 Uhr wieder aufgehoben, da von dem Gebäude keine Gefahr mehr ausging. Von der Sperrung waren sowohl Autofahrer als auch der Linienbusverkehr betroffen. Am Anfang sei die Verkehrssituation daher etwas chaotisch gewesen, sagte Stadtsprecherin Andrea Baisch der RNZ.

Um das Haus an der Ecke Karlsruher Straße/Forststraße zu sichern, war neben der Schwetzinger Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Privathaus. "Der Eigentümer hat am Wochenende im Erdgeschoss tragende Wände versetzt", erklärte Baisch. "Dabei wurde die Statik in Mitleidenschaft gezogen." Am Mittwochmorgen bemerkte dann der Mieter im ersten Stock, dass sich der Boden unter seinen Füßen um etwa vier Zentimeter nach unten abgesenkt hatte und alarmierte das Rathaus. Nachdem sich ein Statiker das Haus angesehen hatte, musste es geräumt werden.

"Derzeit darf niemand das Gebäude betreten", sagte Stadtsprecherin Andrea Baisch. Das Dentallabor aus dem ersten Stock werde sich wohl nach einer neuen Bleibe umsehen müssen. Um Schlimmeres zu verhindern, sicherten THW-Mitarbeiter die Decke im Erdgeschoß mit Stahlstützen. In den nächsten Tagen würden Experten die Bausubstanz des Hauses genauer unter die Lupe nehmen, so Baisch. "Im schlimmsten Fall droht dann der Abriss."