Von der Schwetzinger Flüchtlingshelferin Raquel Rempp vermittelt: Ehemalige afghanische Ortskräfte bei einem Treffen mit hohen Beamten im Staatsministerium in Stuttgart. Foto: privat

Von Sabine Hebbelmann

Kunduz/Schwetzingen. Nach dem Abzug der USA und ihrer Verbündeten sehen sich noch immer viele Tausende Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet hatten, der Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt. "Es ist ein Armutszeugnis, dass nur ein Bruchteil von ihnen aus Kabul ausgeflogen wurde", sagt die Schwetzinger Flüchtlingshelferin Raquel Rempp. Über ihre hiesigen Kontakte erreichen sie nach eigener Aussage alarmierende Nachrichten.

"Die Menschen hungern, frieren – verhungern und erfrieren – haben zum Teil kein Dach mehr über dem Kopf, fliehen von einem Ort zum anderen und haben Angst. Große Angst. Der Winter steht vor der Tür", zeichnet sie ein düsteres Bild. Humanitäre Hilfe sei überlebenswichtig, allerdings sollte das Geld an Hilfsorganisationen gehen, nicht an die Taliban, rät sie und ätzt: "Die kaufen sich noch mehr Waffen oder stecken sich die Taschen voll und in den Dörfern verhungern die Menschen."

Viele, die dem Westen zugewandt sind, versuchten, dies mit allen Mitteln zu verheimlichen. Moderne Bücher, Musik-CDs und ähnliche Dinge, die auf eine moderne Welteinstellung hinweisen würden, würden versteckt, sogar vernichtet, berichtet sie. Rempp erzählt über Shafiqullah S., der seit 2014 in Schwetzingen lebt, und sich große Sorgen macht. Sein Bruder hatte über ein Subunternehmen für die deutsche Polizei gearbeitet. "Er muss sich immer neue Verstecke suchen, die Taliban waren schon bei seinen Eltern", sagt sie. Dennoch habe er nicht einmal die Möglichkeit bekommen, ein Visum zu beantragen.

In Afghanistan ist man sehr dankbar über die Hilfe aus Schwetzingen. Foto: privat

So wie ihrem Bekannten geht es auch anderen ehemaligen Ortskräften. "Sie haben große Angst um ihre Familienmitglieder", sagt die Flüchtlingshelferin. Deswegen versuche sie weiterhin alles, um zumindest einigen von ihnen zu helfen. Antworten vom Auswärtigen Amt erhielt sie – trotz mehrfacher Nachfragen – nicht mehr. "Man hüllt sich in hartnäckiges Schweigen", bedauert Rempp. Auch verschiedene Politiker, die sie anschrieb, reagierten nicht. Einzig Erik Marquardt, der sich im Bereich Flucht, Migration und Menschenrechte engagiert, nahm sich Zeit für ihr Anliegen. Der Grünen-Europaabgeordnete erzählte ihr von einem Ingenieur für Telekommunikation, der im Bereich innere Sicherheit gearbeitet und Taliban in ihren Verstecken ausgespäht hatte.

Auch dieser habe bisher keine Chance bekommen. "Er versucht, über die Initiative Seebrücke zu helfen, ich habe den größten Respekt vor diesem engagierten jungen Mann", sagt sie über den Politiker. Auf offene Ohren traf sie auch in Stuttgart. Auf Rempps Initiative hin hatten ehemalige Ortskräfte die Gelegenheit, im Staatsministerium an einem Treffen mit dem Leiter der Grundsatzabteilung, Ministerialdirigent Tilo Berner, sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern betroffener Bereiche teilzunehmen.

Laut Rempp lobte das Referat den "guten und konstruktiven Austausch", von dem man "viele Impulse mitnehmen" konnte. Laut dem zuständigen Referat lägen die Handlungsmöglichkeiten jedoch auf der Ebene der Bundesregierung, "und diese verhält sich im wahrsten Sinne des Wortes extrem verhalten." Eine gute Nachricht hat Rempp aber doch: "Ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, Geldspenden an die behinderten Schwestern Shima und Sima und ihre Familie zu schicken." Den beiden Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut. Über Kontaktpersonen von Shafiqullah S. in Kunduz konnten auch wieder Lebensmittel verteilt werden. "Wir werden weitere Spenden sammeln und versuchen, möglichst vielen zu helfen", verspricht sie.

Info: Spenden werden erbeten an Raquel Rempp IBAN: DE61.6009.0800.0000 697427 Sparda Bank Kennwort "Hilfe Afghanistan".