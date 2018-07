Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Da kommt ein Bus immer zu spät, an der Endhaltestelle lassen die Busfahrer Leute auch bei Regen nicht rein, weil sie auf ihre ungestörte Mittagspause bestehen, und anderswo enden die Buslinien an fragwürdigen Stellen, wo es doch viel bessere Möglichkeiten gäbe. Außerdem sind die Busse oft proppenvoll, häufig verdreckt und die Klimaanlagen funktionieren nicht. „Die Busse sind oft eine Schande. Das ist eine Zumutung“, so eine Bürgerin.

Die Probleme und Mängel im regionalen Busverkehr kamen bei der Info-Veranstaltung zur Ausschreibung des Linienbündels im Jahr 2020 im Schwetzinger Lutherhaus ohne Umschweife auf den Tisch. Obwohl es die Experten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) angemahnt hatten, dass man im Lutherhaus nicht alle individuellen Wünsche erfüllen und Detailfragen klären könne, ließen sich viele nicht stoppen.

Etwa 80 Bürger aus der Region waren ins Lutherhaus gekommen, um sich über das neue Linienbündel zu informieren. Foto: Lenhardt

Etwa 80 Bürger der Region waren gekommen, um sich die Zukunft der Linienbusverkehre zwischen Mannheim, Speyer und Walldorf aufzeigen zu lassen. Mittendrin die Städte Schwetzingen und Hockenheim sowie die Umlandgemeinden Plankstadt, Oftersheim, Ketsch, Brühl bis hinunter nach Altlußheim, Neulußheim und Reilingen. Um es vorweg zu nehmen: Es war eine muntere Runde, die sich da eingefunden hatte.

Zunächst das Sachliche: Von der Vergabe des Linienbündels ab Juni 2020 sind elf Kommunen der Region betroffen. Der bisherige Vertrag mit dem BRN, dem Busverkehrsunternehmen der Bahn, laufe im Juni 2020 aus, erklärten VRN-Experten. Dann müsse das Linienbündel neu ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung werde gegenwärtig erarbeitet. Die Kosten der Buslinien werden von den jeweiligen Kommunen getragen, das Land gibt unterstützend Gelder dazu.

Aus diesem Grund müssen auch die jeweiligen Gemeinderäte den Linienführungen zustimmen. „Wenn sie zusätzliche Linien wollen oder eine engere Taktung, dann müssen Sie ihre Gemeinderäte dazu bringen, das zu finanzieren“, hatten die VRN-Experten keine allzu guten Nachrichten im Gepäck. Geld ist schließlich immer knapp.

Auch bei Busunternehmen, die bei der Bezahlung ihrer Fahrer sparen würden, wie beklagt wurde. Dass damit die Qualität des Angebots nicht steigt, war jedem im Lutherhaus klar. Eine junge Frau stieß allerdings auf wenig Gegenliebe bei allen Anwesenden, weil sie die Veranstaltung unterbrach und bewusst störte. Es ging ihr nicht schnell genug, bis sie ihre Frage stellen durfte. Sie marschierte schnurstracks nach vorne und legte los.

Schwetzingens Erster Bürgermeister Matthias Steffan wies sie darauf hin, dass sie die Regeln des Ablaufs verletze. Schmollend und wütend vor sich hin maulend, verließ sie unter Protest den Saal – und blieb dabei nicht die einzige.

Als sich Manfred Kern, der Grünen-Landtagsabgeordnete im Schwetzinger Wahlkreis, zu Wort meldete, bahnte sich die nächste Überraschung an. Er monierte als dringlichsten Punkt, dass die Linie 712 am SAP-Campus endet, damit als Zubringer für die SAP-Mitarbeiter fungiert, aber nicht weiterfährt zum Walldorfer Bahnhof. Als Michael Winnes, Vergabeleiter des VRN, ihm in dieser Hinsicht keine Hoffnung machen konnte, platzte dem Landespolitiker der Kragen.

Er unterstellte dem VRN eine ungute Nähe zum Walldorfer Software-Konzern. „Wenn Sie das nicht durchsetzen können, dann sind Sie unfähig. Das geht doch nicht“, rief er den Experten zu, die nicht gerade erfreut auf diesen Einwand reagierten.

„Wir machen das nicht aus Freundschaft zur SAP. Die Verläufe des Linienbündels Schwetzingen sind vom Kreistag so beschlossen“, verwies Winnes auf die rechtliche Lage. Manfred Kern schimpfte und ging aus Protest.

Die Veranstaltung ging weiter. Einer der Unzufriedenen Bus-Nutzer – „in Richtung Mannheim super, in Richtung Heidelberg ein Gräuel“ – wollte wissen, ob der VRN über Sanktionsmöglichkeiten verfüge, wenn die BRN oder die anderen privaten Anbieter die Ausschreibungsvorgaben nicht erfüllen. Winnes bejahte das ausdrücklich. Man habe ein eigenes Vertrags-Controlling.

Und: Der VRN schicke Tester in die Busse, um die Einhaltung bestimmter Standards zu überwachen. Es gebe sogar einen Strafenkatalog. Am schlimmsten treffe es Busunternehmer, die Linien ausfallen lassen oder deren Fahrer vergessen, eine Haltestelle anzufahren. Insgesamt gebe es 45 Tatbestände, die sanktioniert würden.

„Das Rauchen des Fahrers im Bus kostet zehn Euro“, so Winnes. Vertragsstrafen drohen den Busunternehmen auch bei häufigen Beschwerden der Fahrgäste über einen bestimmten Tatbestand.

Derweil wies der VRN darauf hin, dass es eine zentrale Beschwerdestelle gebe, die man übers Internet erreiche. Dort solle man alle Mängel anmerken. Noch besser sei es aber, seine Beschwerde erst bei der eigenen Kommune abzugeben, die sie dann an den VRN weiterleite.