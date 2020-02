Von Anna Manceron

Schwetzingen. Fahles Tageslicht dringt durch die Fenster im Hinterhaus des Schwetzinger Rathauses. Die Regalreihen, in denen Bücher und Aktenordner dicht an dicht stehen, scheinen endlos. Es riecht nach altem Papier. Besonders spektakulär wirkt der Arbeitsplatz von Joachim Kresin auf den ersten Blick nicht. Ein Trugschluss. Denn hinter den dicken Lederbänden und grauen Kartons verbergen sich unbezahlbare Zeugnisse der Ortsgeschichte. Eine Tour durch das Schwetzinger Stadtarchiv.

Eines der Lieblingsstücke von Stadtarchivar Joachim Kresin wiegt etwa zwei Kilo. Vorsichtig zieht er den DIN-A2 großen, braunen Lederband aus dem Regal. Eingravierte Jugendstilblumen schmücken die gegerbte Tierhaut. Fast schon andächtig schlägt der Archivar den Band auf. Er enthält ein einziges Blatt: die Ehrenbürgerurkunde von Clementine Bassermann aus dem Jahr 1897. Es ist die wichtigste Auszeichnung der Spargelstadt, verliehen an eine "aufopferungsvolle Freundin der Armen und Kranken" und "freigebige Gönnerin der Schulen".

Ein Kunstmaler aus Karlsruhe hat die Urkunde angefertigt und mit einer bunten Aquarellzeichnung umrahmt. Sie zeigt ein prachtvolles Säulen-Portal, links und rechts thronen zwei majestätische Löwenköpfe. "In den vergangenen Jahren habe ich mich sehr intensiv mit der Familie Bassermann beschäftigt", berichtet Kresin. "Deshalb hat dieses Stück für mich eine besondere Bedeutung."

Der gebürtige Schwabe leitet das Stadtarchiv seit 2004 als erster hauptamtlicher Archivar mit Fachausbildung. In Baden-Württemberg muss jede Kommune ein Archiv haben, ein Archivar ist aber keine Pflicht. "Bevor ich kam, wurde das Stadtarchiv vom damaligen Beigeordneten Wilhelm Heuss und dessen ehemaliger Sekretärin Iris Hartung betrieben", erinnert sich Kresin. Sein Auftrag: Er soll alles sammeln, was die Geschichte der Spargelstadt dokumentiert.

Joachim Kresin (53) stammt aus Herrenberg in der Nähe von Tübingen. Nach dem Abitur und der Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte er ein dreijähriges Fachhochschulstudium zum Diplom-Archivar, das ihn ans Hauptstaatsarchiv Stuttgart und an die Archivschule Marburg führte. Als Diplom-Archivar beherrscht Kresin neben Französisch, Englisch und Latein auch die Paläografie. Darunter versteht man die Lehre der alten Schriften, zu denen unter anderem Sütterlin gehört.

Für Schwetzingen sind drei Dokumente besonders wichtig. Eins davon ist das Privilegienbuch von 1759. Darin erteilt Kurfürst Carl Theodor der Gemeinde das Marktrecht. "Von da an durften die Menschen einen Wochenmarkt und zwei Jahrmärkte abhalten", erklärt Kresin. Die Urkunde hat Carl Theodor persönlich unterschrieben. Papier sparen musste der Kurfürst offensichtlich nicht, denn die kunstvoll verzierte Signatur mit all seinen Titeln füllt eine komplette Seite.

Aber wie schafft man es, dass ein mehr als 260 Jahre altes Buch noch immer wie neu aussieht? "Das Privilegienbuch wird nicht oft in die Hand genommen", sagt Kresin. "Die Seiten bestehen aus Papier, das aus alten Lumpen hergestellt wurde. Dieses Hadernpapier hält sich viel länger als modernes Recyclingpapier." Das zweite wichtige Ereignis in der Geschichte von Schwetzingen ist die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1833. Genau 160 Jahre später folgte die Ernennung zur Großen Kreisstadt. Beide Urkunden hütet Joachim Kresin mit großer Sorgfalt. Das Dokument aus dem Jahr 1993 ist sogar im Tresor hinterlegt. "Bei einem Feuer würde aber auch der nicht ewig standhalten", räumt der Archivar ein.

Knapp 1300 laufende Regalmeter umfasst die "Schatzkammer" von Joachim Kresin. In seinem Archiv bewahrt er aber nicht nur Bücher und Urkunden auf. Auch geografische Karten, Plakate, Filme, Postkarten und mehr als 5000 Fotos lagern dort. Das älteste Stück der Sammlung ist eine handgemalte Karte der Kurpfalz aus der Zeit um 1590. Damals hieß Schwetzingen übrigens noch Schwitzingen.

Besonders stolz ist Kresin auf das Zeitungsarchiv, das bis ins Jahr 1862 zurückreicht. Auch Kunstwerke wie Gemälde oder Aquarelle vom Schlossgarten lagern in seinem Fundus. Um sie vor dem Zahn der Zeit zu schützen, muss der Archivar das Raumklima immer im Blick haben: Optimal sind 18 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Als wahre Schätze entpuppen sich auch Alltagsgegenstände, die Bürger der Stadt vermacht haben oder die man ihren Familien abgekauft hat. "Sie sind wichtig, weil sie das städtische Leben außerhalb der Verwaltung dokumentieren", betont Kresin. Im Nachlass des 1901 verstorbenen Arztes Karl Wilhelm Werner findet man zum Beispiel die Schulhefte seiner Frau, ein Familienalbum, eine Verdienstmedaille aus dem Deutsch-Französischen Krieg sowie eine Brille und ein Monokel.

Als Archivar kann man die Geschichte anhand von Gegenständen erzählen. Nicht zuletzt deshalb hat sich Joachim Kresin für diesen Beruf entschieden. "Mich fasziniert, dass man damit ein Stück Vergangenheit in die Zukunft transportieren kann", sagt er. "Das ist wichtig, damit die Menschen aus der Geschichte lernen können."

Einfach mal rein marschieren und in alten Akten stöbern, kann man im Stadtarchiv aber nicht. "Um das Archiv zu nutzen, braucht man ein berechtigtes Interesse", erklärt Kresin. "Zum Beispiel, indem man Stadtgeschichtsforschung oder Ahnenforschung betreiben will." Allerdings kommen immer weniger Bürger zu ihm, um etwas über ihre Vorfahren zu erfahren. "Das liegt daran, dass viele alte Kirchenbücher inzwischen auch digital auf Internetportalen abrufbar sind", berichtet Kresin. "Viele schauen sich diese Daten dann lieber vor dem heimischen Computer an, auch wenn sie dafür bezahlen müssen. Im Stadtarchiv wäre es kostenlos." Sein Team lässt gerade die Standesamtsregister von einer Fachfirma digitalisieren. Die Dateien kann man später im Stadtarchiv einsehen. Vielleicht schaut dann ja auch der ein oder andere Schwetzinger mal wieder persönlich vorbei.