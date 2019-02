Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Es ist ein putziges Häuschen und gibt doch ein trauriges Bild ab: die Bauruine an der Ecke Werderstraße/Mannheimer Straße in der Schwetzinger Nordstadt. Weil die Dachziegel fehlen, regnet es hinein. Das Unschönste ist jedoch die Kritzelei auf der Fassade. "Lügner" steht dort in großen roten Buchstaben.

Gemeint sind offenbar die Nachbarn, wie der Pfeil darüber zeigt. Aufgesprüht hat die Schmiererei der Besitzer des Häuschens, Rainer Wiegand. Er würde die Bauruine am liebsten sofort abreißen lassen. Der Investor fühlt sich von seinen Nachbarn belogen und von der Stadt, insbesondere vom Bauamt, ungerecht behandelt.

"Wenn ich eine Baugenehmigung bekomme, ist der Schriftzug sofort weg", sagt Wiegand. Derzeit gilt für das Areal jedoch eine Veränderungssperre, die der Gemeinderat verhängt hat. Um eine massive Bauweise zu verhindern, will die Stadt für dieses Gebiet einen Bebauungsplan beschließen - aus Rücksicht auf die von einstöckigen Häuschen mit Dachgeschoss geprägte Wohnumgebung.

"Wenn jetzt in Schwetzingen nur noch mit zwei Vollgeschossen gebaut werden darf, ist das ein Rückfall ins 18. Jahrhundert", sagt Wiegand. Die Verwaltung hingegen will das historisch anmutende Wohnensemble erhalten. Ein dreistöckiges Stadtpalais mit zwei Dachgeschossen füge sich da nicht ein.

Der Streit schwelt schon lange und scheint nun festgefahren. In Zeiten des Wohnungsmangels wolle er so viel Wohnraum wie möglich schaffen, sagt der Investor. Oberbürgermeister René Pöltl hält dagegen: "Es kann keinen Wohnraum um jeden Preis geben. Zumal das von Herrn Wiegand geplante Wohnungssegment niemandem hilft, der finanziell schwach aufgestellt ist", betont Pöltl. "Aber genau dort ist die Not am größten."

Wiegand rechnet mittlerweile schon damit, dass er bei gleicher Firsthöhe nur noch zwei Vollgeschosse bauen darf. Dadurch hätten die Wohnungen jedoch viel zu hohe Decken und würden unnötig verteuert, sagt der Investor. Zudem könne er dann drei Wohnungen weniger bauen, als geplant.

Der Gemeinderat neigt eindeutig zur reduzierten Variante mit zwei Stockwerken und hat dies bereits in der Juli-Sitzung vergangenen Jahres deutlich gemacht. Von der "Dreistigkeit des Investors" war da die Rede und vom Versuch, die Stadt über den Tisch zu ziehen - aus Geldgier. Kein Stadtrat war gegen die Veränderungssperre und den Bebauungsplan, der Wiegands Vorhaben in dieser Form verhindern soll.

Dieser möchte ein Stadtpalais mit drei Vollgeschossen und zwei Dachgeschossen bauen, in dem 18 Wohnungen untergebracht sind. Auch die Gestaltung an der sensiblen Straßenecke hat er noch einmal überarbeitet. Die geplante Tiefgarage sieht 22 Stellplätze vor. In der von Parkplatznot geplagten Nachbarschaft ist das kein schlechtes Argument. Doch der Gebäudekomplex ist dem Bauamt nach wie vor zu massiv.

Viele Schwetzinger sind genervt von der kleinen Bauruine. Denn der "Lügner"-Schriftzug färbt auf die Umgebung ab. Das Graffiti erinnert an eine Vorstadt- oder Trabantensiedlung. Auch wenn das Gebiet im Schwetzinger Norden als "Moabit" bezeichnet wird, ist es ein beschauliches Viertel mit Häuschen, die viele Bürger erhaltenswert finden.

Das größte Problem sei das Verhalten des Investors, sagt die Verwaltung. Mit anderen Bauherren habe man stets einvernehmlich Lösungen gefunden. Zum Beispiel für das Postareal gegenüber des Bahnhofs oder für das Welde-Stammhaus. Den Satzungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan könnte der Gemeinderat noch vor der Sommerpause fassen. Eine Baugenehmigung wäre allerdings schon vorher möglich, wenn das Vorhaben dem späteren Bebauungsplan entspricht.

"Es geht nicht darum, ob etwas schön ist, sondern es geht um Verhältnismäßigkeit", sagt die Verwaltung. Auf keinen Fall wolle man jemanden gängeln. Wiegand sieht das anders: "Ich finde die Neuplanung sehr schlüssig und halte sie für genehmigungsfähig. Wir könnten morgen loslegen", betont er. "Wenn die Stadt es gleich genehmigt hätte, könnte das Projekt schon heute fertig sein."