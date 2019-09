Mit "Mozart goes Shopping" will Stadtmarketing-Chef Jens Rückert auf Schwetzingen als Einkaufsstadt aufmerksam machen. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. "Ich bin in dieser Stadt zuhause." Jens Rückert, seit 100 Tagen hauptamtlicher Geschäftsführer des Stadtmarketing Schwetzingen (SMS) kennt jeden in der Stadt und vor allem deren Sorgen. Ungefähr 100 Mitglieder hat das SMS, da kommt schon etwas zusammen. Die RNZ wollte von Jens Rückert vor allem wissen, was er anpackt und ob er Schwetzingen voranbringt. Hat er kreative Ideen und was lässt sein Budget überhaupt zu?

Das Stadtmarketing wurde vor zehn Jahren gegründet, um die Interessen der Geschäftswelt zu vertreten. Rückert gehört ihm seit 2013 als ehrenamtlicher Vorsitzender an. Nachdem Anne-Marie Ludwig zum Ende Mai als Geschäftsführerin ausschied, trat Jens Rückert die Nachfolge an, nun wieder als Festangestellter, wie schon der Vorgänger von Annemarie Ludwig. Sein künftiges Domizil in der Dreikönigstraße ist derzeit noch in der Umbauphase, weshalb er bis dahin noch mobil durch die Stadt zieht.

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Jens Rückert, Jahrgang 1966, in Schwetzingen. Er trieb viel Sport - sowohl bei TV 64 als auch beim SV 98 und ließ sich schließlich vom Sport infizieren. Er wurde für mehrere Jahre sein Berufsinhalt. Zunächst studierte er Jura und zog dafür nach Mannheim. Doch bei der Juristerei sollte er nicht bleiben. Er bekam das Angebot eines Mannheimer Unternehmens, eine neue Event-Abteilung aufzubauen und landete fast erwartungsgemäß in der Veranstaltungsorganisation. Vorteil: Da ließen sich seine Freizeit-Schwerpunkte Sport und Kultur zusammen bringen.

Das verfolgte er ziemlich konsequent und leitete mehrere Jahre eine Agentur für Fußball-Veranstaltungen, die sich "Fußballmarkt" nennt. Zudem förderte er mit dem musikalischen Multitalent Richard Geppert in der Lörracher Stimmen-Akademie Voicelab junge Sängerinnen und Sänger.

Beim ersten großen Event bekam er es mit einem entstehenden Stadtteil zu tun. Heidelberg wollte seine Bahnstadt, die gerade erst in Bau war, mit Veranstaltungen promoten und ein positives Image schaffen. "Das war von Anfang an ein Erfolgsmodell", sagt Rückert; die Immobilien gingen weg wie warme Semmeln. Der nächste Auftrag war schwieriger: Das Internationale Deutsche Turnfest 2013 in der Metropolregion mit bis zu 70 Veranstaltungen am Tag. "Drei Bundesländer, vier Landkreise, 22 Städte und Gemeinden - das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe", gibt er heute gern zu.

Die erste Festanstellung führte ihn nach Ludwigshafen, wo er bei der Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom unter anderem für das Management der Veranstaltungshallen in der Stadt zuständig war. Und es wieder mit Sport und Kultur zu tun hatte. Im vergangenen Jahr wechselte Rückert die Seiten und brachte mit "Lust auf Gut" ein Magazin auf den Weg, das es in dieser Form noch nicht gab.

Jens Rückert wäre wohl Agentur-Mann geblieben, wenn die Stadtmarketing-Chefin nicht kund getan hätte, dass sie sich verändern will. Er stand zur Verfügung und bewarb sich. Der Vorstand entschied sich einstimmig für den "alten Hasen" im Schwetzinger Geschäftsleben.

Er hat die Ärmel hochgekrempelt und einiges vor. Den Anfang machte der Französische Markt auf den Kleinen Planken, dem demnächst der Schwetzinger Herbst folgt, im Frühjahr dann der Spargel-Samstag - feste Marken im Schwetzinger Veranstaltungskalender. Demnächst will er mit "Mozart goes Shopping" auf seine Stadt aufmerksam machen.

Schwetzingen habe mit Schloss, Schlossgarten, Mozart und Spargel einige Potenziale geschenkt bekommen. Jens Rückert will daran arbeiten, sie noch mehr ins Bewusstsein zu bringen. Die neue Geschäftsstelle ist im Entstehen. Rückert kann sich außerdem eine neue Marke vorstellen: den Sport. "Die örtlichen Vereine und die Geschäftswelt spielen da eine entscheidende Rolle", sagt er. Und ist sehr optimistisch.