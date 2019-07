Schwetzingen. (RNZ) Seit Ende Juni ist die Schwetzinger Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 53 komplett dicht für den Verkehr. Grund dafür ist ein größeres Loch im Straßenbelag. Weil die Gefahr einer Unterspülung besteht, hat die Stadt die Fahrbahn in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wie die Verwaltung jetzt bekannt gab, dauern die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung noch bis mindestens 26. Juli an. Die Umleitung erfolgt von Süden kommend über die Grenzhöfer Straße, Mannheimer Straße, Rondell, Friedrichsfelder Straße. Anwohner können von beiden Seiten bis zur Baustelle fahren. Durch die Sperrung entfällt auch die Haltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Ersatzhaltestelle ist in der Mannheimer Landstraße.