Schwetzingen. (RNZ) Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, das Reisezentrum im Schwetzinger Bahnhof dauerhaft zu schließen. Oberbürgermeister René Pöltl bedauert diesen Schritt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Aufgrund der Coronakrise waren die Kundenberatung und der Verkauf von Bahnfahrkarten im Reisezentrum bereits Ende März eingestellt worden. In einem persönlichen Gespräch hätten Vertreter der DB Vertriebs GmbH dem OB die Nutzungszahlen des Reisezentrums in den Monaten vor der Schließung offen gelegt, so die Verwaltung. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bereits niedrigen Kundenzahl sei eine weitere Öffnung aus Sicht der Bahn wirtschaftlich nicht vertretbar.

Die Bahn habe erklärt, dass immer mehr Fahrkarten online, per Handy oder am Automaten gekauft werden. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das geschlossene Reisezentrum in Schwetzingen nicht wieder zu öffnen. Für die Kunden steht neben den zwei Fahrkartenautomaten im Bahnhof nun das Reisezentrum Mannheim zur persönlichen Beratung zur Verfügung.

Für Kunden, die auch weiterhin eine individuelle Beratung beim Ticketkauf wünschen oder für die der Verkauf am Automaten oder im Internet eine Hürde darstellt, gebe es mit dem First Reisebüro in der Friedrichstraße auch weiterhin eine Verkaufsstelle in der Spargelstadt, erklärt der OB.