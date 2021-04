Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es ist der Höhepunkt ihrer Schullaufbahn, auf den sie lange hingearbeitet haben: Am Hebel-Gymnasium und an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen legen in diesem Jahr insgesamt 195 Schüler die Prüfungen für das Abitur ab. Davon 135 an der Carl-Theodor-Schule und 60 am Hebel-Gymnasium. Für eine Bilanz ist es natürlich noch zu früh, schließlich haben die Prüfungen noch nicht begonnen.

Trotzdem: Uta Winter, verantwortlich für das Wirtschaftsgymnasium an der Carl-Theodor-Schule, und der stellvertretende Schulleiter des Hebel-Gymnasiums, Gundolf March, machen sich nicht wirklich Sorgen um die Abiturienten im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. "Die kriegen das schon hin", erklärt March zuversichtlich. Und ein Abitur unter Corona-Bedingungen habe man ja schon einmal erfolgreich über die Bühne gebracht, ergänzt Winter. Dem stehe auch dieses Jahr nichts im Weg.

Klar, ein ideales Lernumfeld für die Abschlussprüfungen sieht anders aus. Vor allem wenn man bedenkt, dass eine Schule mehr ist als ein Ort der reinen Wissensvermittlung. Dieser Aspekt ist Medina Bogumil besonders wichtig. Die Abiturientin gibt sich zuversichtlich im Hinblick auf die anstehenden Prüfungen. "Das mit dem Abitur kriegen wir schon hin", sagt auch sie. Die Lehrer hätten deutlich mehr für die Vorbereitung der Schüler getan als nur das Notwendige. "Die waren super", so die Abiturientin.

Und trotzdem leiden sie und ihre Mitschüler unter dem Abschluss in Pandemie-Zeiten. Für Abisturm und Abiball, ja sogar für die feierliche Zeugnisübergabe sieht es derzeit nicht gut aus. "Da geht wohl wenig bis gar nichts", erzählt die 18-Jährige. Für sie ist das ein Verlust. Immerhin gehe es dabei neben dem Spaß auch um ein Ritual, das das Ende der Schulzeit markiert.

Weit mehr als die Hälfte ihrer Lebenszeit haben die Schüler bis dato in der Schule verbracht. Neben dem Elternhaus ist sie die prägende Institution der ersten Lebensjahre. Dass diese Ära still und heimlich ausläuft, ist für die Schüler nicht leicht. Immerhin stehen diese Rituale auch für den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. Vor Corona stand den Abiturjahrgängen die Welt offen – nicht nur im räumlichen Sinn. Ein Studium oder eine Ausbildung beginnen, reisen, neue Menschen und Kulturen kennenlernen – das alles war bis vor Kurzem noch möglich. Geblieben ist von diesen Möglichkeiten nicht mehr viel. "Natürlich steht uns die Zukunft weiterhin offen, und die Pandemie wird irgendwann der Vergangenheit angehören", sagt Bogumil. Aber die grenzenlose Zuversicht und der Mut der jungen Menschen hätten ein paar ordentliche Dämpfer erhalten.

Damit beim Abitur selbst alles glatt läuft, legen sich die Schulen mächtig ins Zeug, um einen sicheren Ablauf der Prüfungen zu garantieren. Diese beginnen am 4. Mai und enden knapp zweieinhalb Wochen später am 20. Mai. Sowohl Winter als auch March sind froh, dass sich die Idee, die Abiturprüfungen ausfallen zu lassen und die Note aus dem Querschnitt der Leistungen der beiden letzten Jahre zu errechnen, nicht durchgesetzt hat. Das hätte auf diesen Abiturjahrgang "einen unübersehbaren Schatten" geworfen und wahrscheinlich auch Zukunft beeinträchtigt, meint March. Er und Winter sind sich sicher, dass die Schulen auch in der Pandemie sichere Abiturprüfungen gewährleisten können.

Seit Montag befinden sich die Schüler in einer zweiwöchigen Fernunterricht-Phase. Die geht bis zum Beginn der Prüfungen am 4. Mai. "Eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit dem Abitur wirklich nichts in die Quere kommt", sagt March. Darüber hinaus entzerre man die räumliche Situation und verteile die Schüler auf mehr Klassenzimmer, berichtet Winter. Hinzu kämen die üblichen Hygienevorschriften wie Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten und Lüften. "Wir haben letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, und ich bin sicher, dass das auch dieses Jahr so sein wird", sagt Winter. Auch Medina Bogumil macht sich darum nicht wirklich Sorgen. "Der Schulalltag und der Weg zum Abitur sind aber beschwerlicher gewesen als sonst", findet sie. Der Onlineunterricht habe funktioniert, sei aber kein Ersatz für den Präsenzunterricht. Im persönlichen Kontakt und in der Gruppe gelinge das Lernen besser. Die Bildschirmarbeit empfindet die Abiturientin jedenfalls als sehr anstrengend. Das zeigten vor allem die Kopfschmerzen, die viele Schüler immer häufiger bekämen.

Die 18-Jährige weiß aber auch, dass es keine wirkliche Alternative gab. Nun hofft sie inständig, dass diese Erfahrungen künftigen Abiturjahrgängen erspart bleibt und "wieder mehr in Präsenz geht". Eine Hoffnung, die auch Winter und March teilen. Die Digitalisierung sei eine große Bereicherung für den Schulbetrieb, sagen die beiden. Aber der Alltag sehe eben doch anders aus.