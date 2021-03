Schwetzingen. (pol/mare) Nach dem Überfall auf ein Wettbüro in Schwetzingen hat die Polizei ein Phantombild zur Fahndung nach dem Täter veröffentlicht. Die Tat ereignete sich am 24. Februar gegen 19 Uhr in der Straße "Am Langen Sand" kam es am Mittwochabend. Das berichtete die Polizei.

Dabei soll ein etwa 1,80 Meter große maskierter Mann gegen 19 Uhr die Angestellten des Büros mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nachdem er einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er trug einen schwarzen Pulli, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Mütze. Zudem hatte er eine "Vendetta-Maske" auf.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Update: Donnerstag, 4. März 2021, 12.06 Uhr