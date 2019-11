Von Stefan Kern

Schwetzingen. Wer dieses Jahr den 9. kurfürstlichen Weihnachtsmarkt in Schwetzingen besuchen will, hat erstmalig an allen vier Adventswochenenden die Gelegenheit dazu. Oberbürgermeister René Pöltl freute sich darüber ganz besonders. Bei der Programmankündigung erwähnte er außerdem als i-Tüpfelchen die Wiedererweckung der Schlittschuhbahn nach sieben Jahren. Pöltl zeigte sich begeistert: „Schöner kann die Vorweihnachtszeit eigentlich nirgends sein.“

Jeweils donnerstags bis sonntags stehen in Schwetzingen ab dem ersten Adventswochenende vom 28. November bis 1. Dezember alle Zeichen auf Weihnachten. Insgesamt 67 Zelte stehen auf dem Schlossplatz und auch im Ehrenhof vor dem Schloss: 86 Aussteller präsentieren dort wechselnd ihr Kunsthandwerk. Damit, so Pöltl, werde den Besuchern an allen Wochenenden auch Neues geboten. Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz ist aufgeteilt wie gewohnt. Im nördlichen Teil befinden sich vor allem die Gastronomie, Vereine und Serviceclubs. Zentrum ist hier natürlich die Bühne vor dem Palais Hirsch. An insgesamt 16 Tagen Weihnachtsmarkt werden auf der Bühne 54 verschiedene Programmpunkte mit über 900 Mitwirkenden gezeigt.

Hurra, die Schlittschuhbahn ist wieder da. Auch Oberbürgermeister René Pöltl (3.v.r.) freut sich darüber. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 29. November seine Pforten. Fotos: Lenhardt

Flankiert wird das Ganze von zahlreichen Ausstellungen und Konzerten für Jung und Alt im Rokokotheater, im Karl-Wörn-Haus und der Schlosskapelle. Wünsche, so Pöltl, blieben da in kultureller Hinsicht kaum noch offen. „Und das alles verdanken wir den Organisatorinnen Christiane Drechsler, Karin Erler, Lisa Kullmann und Gita Swameye“, betonte der Oberbürgermeister.

Aber auch dem Betreiber der Schlittschuhbahn, Ali Ghawami vom Restaurant Walzwerk, dankte Pöltl: „Viele Jahre hat man nur davon geträumt, dass solch eine Bahn wieder Wirklichkeit wird – und jetzt steht sie da.“ Anders als sonst ist die Grundlage dieses Mal jedoch nicht Eis, sondern ein spezieller Kunststoff, der dem Fahrvergnügen auf dem Eis übrigens nach wenigen Minuten erstaunlich nah kommt. Mit dem illuminierten Schlossplatz im Hintergrund gleicht das Gleiten hier dem Schweben im Licht. Eine Einschätzung, die Lea, neun Jahre alt, und Hannah, zehn Jahre alt, bestätigten. „Ist super schön, hier zu fahren.“ Kinder können sich nicht nur über die Eisbahn freuen, sondern auch über ein Bastelprogramm im Palais Hirsch und ein nostalgisches Karussell.

Das dritte Wochenende vom 12. bis 15. Dezember steht dann ganz im Zeichen der Partnerstädte Schrobenhausen, Karlshuld-Neuschwetzingen, des ungarischen Pápa, des italienischen Spoleto und des französischen Lunéville – ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem kulinarischen Angebot.

Traditionell beteiligt sich auch der Handel am Schwetzinger Weihnachtstraum. Neben den traditionellen Lichtertüten des Stadtmarketings, die zugleich auch ein Los für die große Verlosung mit Preisen in einem Gesamtwert von über 10.000 Euro sind, lädt vor allem die lange Einkaufsnacht „Nacht der Lichter“ am Freitag, 29. November, zum Bummeln durch die Stadt ein. Wichtig war den Organisatorinnen der Kinderwunschtraumbaum. An ihm hängen zum ersten Wochenende Wünsche von bedürftigen Kinder aus Schwetzingen, die ganz leicht erfüllt werden können.

Zettel abnehmen, den Wunsch erfüllen und das Päckchen beim Tafelladen „Appel & Ei“ abgeben. Schwetzingen, so der Oberbürgermeister abschließend, sei über diese vier Adventswochenenden wahrlich ein beinah’ magisches Weihnachtsensemble.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist an den vier Adventswochenenden jeweils donnerstags bis freitags von 17 bis 21.30 Uhr und samstags sowie sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die Eisbahn ist von Montag bis Freitag von 14 bis 21 Uhr und am Wochenende von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Das Programm im Internet: www.schwetzingen.de/weihnachtsmarkt.