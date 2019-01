Das Bellamar in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (pol/rl) Ein 66-Jähriger masturbierte am Dienstagnachmittag vor zwei Kindern in der Gemeinschaftsdusche des "Bellamar" im Odenwaldring. Beim Duschen sah der Vater der Kinder, dass der Mann bei heruntergelassener Hose an seinem steifen Glied herumspielte und er immer zu den Kindern sah. Der Vater meldete den Mann bei der Badeaufsicht.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Schwetzingen stellten den Täter im Bad, der dieses anschließend verlassen musste. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.