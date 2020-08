Schwetzingen. (pol/mare) Am Sonntagabend wurde ein 32-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in der Schwetzinger Nordstadt verletzt. Der 21 Jahre alte Hauptverdächtige kam nun in Untersuchungshaft, teilt die Polizei mit. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Kurz vor 18 Uhr waren nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Dabei stach der 21-Jährige mit einem Klappmesser auf den Älteren ein. Der 32-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und ein Rettungshubschrauber angefordert.

Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und das Klappmesser wurde beschlagnahmt.

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Update: Dienstag, 18. August 2020, 15.59 Uhr