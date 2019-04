Die 42-Jährige setzte auf der B35 zum Überholen an und prallte frontal in einen Lastwagen auf der Gegenspur. Foto: 7aktuell

B35 bei Philippsburg. (7aktuell/pol/rl) Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße B35 zwischen Philippsburg und Huttenheim wurden am frühen Freitagabend insgesamt drei Personen, darunter zwei Kinder schwer verletzt. Der Grund für den Crash war ein misslungenes Überholmanöver.

Gegen 17 Uhr fuhr die 42-jährige Mazda-Fahrerin mit ihren beiden Kindern im Alter 7 und 9 Jahren auf der B35 in Richtung Huttenheim. Auf gerader Strecke setzte sie zum Überholen an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 7,5-Tonnen-Lastwagen.

Die lebensgefährlich verletzte 42-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Kinder wurden schwer verletzt. Die Frau sowie ein Kind kamen mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken. Das andere Kind kam im Rettungswagen in eine Klinik. Der 53-jährige Lastwagen-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die B35 war bis 20.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.