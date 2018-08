Leider ein inzwischen gewohntes Bild am Walldorfer Kreuz: Laster prallen an einem Stauende aufeinander - mit verheerenden Folgen. Foto: Priebe

Von Alexander Albrecht

Walldorf/Dossenheim. Viele der schweren Lkw-Unfälle in letzter Zeit am Walldorfer Kreuz sind dadurch entstanden, dass die Fahrer abgelenkt waren, hat die Polizei festgestellt. Die Frage ist: Woher rührt diese Unaufmerksamkeit, gerade auf einer sehr stauträchtigen Strecke? Herbert Helmle hat eine Vermutung: "Wir müssen erhöhte Schläfrigkeit als Ursache ernsthaft in Betracht ziehen."

Der 67-jährige Physiker führt seit Mitte der 80er-Jahre ein kleines Unternehmen in Dossenheim. Dieses stellt Geräte für Labore her, mit denen sich die Schläfrigkeit messen lässt. Gemeinsam mit zwei Verkehrs- und Logistikexperten - Jens-Jochen Roth vom Sinsheimer Steinbeis-Innovationszentrum und Prof. Tobias Bernecker von der Hochschule Heilbronn - will Helmle eine Initiative anstoßen.

Herbert Helmle. F: PD

Die drei suchen Sponsoren für eine Studie, die den vermuteten Zusammenhang zwischen Schläfrigkeit und Ablenkung genauer untersuchen und beweisen soll. Laut Helmle dürfte die Expertise rund 100.000 Euro kosten. Im Gegenzug aber möglicherweise Leben retten. Sollte sich die Hypothese bestätigen, regen Helmle und Co. eine Kampagne an. Konkret schweben den dreien publikumswirksame Aktionen an Raststätten und großen Parkplätzen vor, bei denen ein "Objektiv-Subjektiv-Vergleich" vorgenommen wird. Heißt: "Die Brummilenker schätzen zunächst selbst ihre Fahrtüchtigkeit ein. Anschließend wird gemessen, ob diese Einschätzung auch zutrifft, und dann gibt es noch eine Beratung", so Helmle. Dazu will das Trio den Deutschen Verkehrssicherheitsrat mit ins Boot holen, der schon seit Längerem vor Müdigkeit am Steuer warnt.

Helmle zählt im Gespräch mit der RNZ mehrere Vorteile der Kampagne auf. So gebe es Erfahrungen bei Gesundheitstagen in Firmen, nach denen ein großes Interesse am persönlichen und anonymen Gespräch besteht. Das gelte auch für Lkw-Fahrer, die durch ihren Leidensdruck sehr aufgeschlossen seien und Verbündete suchten. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Öffentlichkeit könnte sich das Thema schneller verbreiten. Zudem, so Helmle, könnten durch Schläfrigkeit bedingte Unfallschwerpunkte ausgemacht werden und damit wichtige Hinweise für die Straßen und Verkehrsplanung liefern.

Die drei Ideengeber haben eine ganze Reihe von Untersuchungen gesammelt und analysiert. Laut Statistischem Landesamt kam es zwischen 2011 und 2013 zu den meisten schweren Lkw-Unfällen am Stauende um 11 und um 19 Uhr. Für Helmle ist das kein Zufall: "Das sind die Zeiten kurz vor der Mittagsrast beziehungsweise wenn die Ladung geliefert wird oder die Übergabe erfolgt."

Der Dossenheimer Unternehmer beruft sich zudem auf Studien, wonach der Anteil der Schlafapnoiker unter den Lkw-Fahrern mehr als doppelt so hoch ist als beim Rest der Bevölkerung. Bisherige Aktionen und Kampagnen wie "Vision Zero" von der EU hätten wenig erreicht, sagt Helmle: "Es wurde nicht persönlich mit den Fahrern gesprochen, die Messorte wurden zu wenig strategisch ausgesucht und es gab eben auch keinen Vergleich der Selbsteinschätzung des Fahrers mit den objektiven Daten."

Das baden-württembergische Sozialministerium hatte bereits 2011 in seiner Studie "Hellwach am Steuer" in eine ähnliche Richtung argumentiert. Der Vorschlag: Fahrer müssten unter anderem mit objektiven Tests wie der Pupillografie lernen, ihre Müdigkeit und Wachheit zu überprüfen. Das Polizeipräsidium Mannheim, die IHK Rhein-Neckar und Speditionsunternehmen des Mannheimer Hafenclubs haben erst kürzlich die Initiative "Hellwach mit 80" mit einem Selbstverpflichtungskatalog auf den Weg gebracht. Der Hintergrund: Zwar gilt heute schon ein entsprechendes Tempolimit für Laster auf Autobahnen. Doch halten sich die wenigsten Fahrer wegen der gesetzlichen Geschwindigkeitstoleranzen und technischer Gründe auch daran.

Hinzu kommt die Ablenkung. Schon wenn ein Fahrer bei Tempo 80 nur eine Sekunde lang unaufmerksam sei, weil er zum Beispiel auf sein Handy schaut oder Ladepapiere studiert, unternehme er einen Blindflug von 22 Metern Länge, sagt der Mannheimer Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer. Die Initiative fordert aber auch technische Hilfen und setzt auf Bremsassistenz-Systeme, die die Fahrer in Notsituationen unterstützen. Allerdings sind lediglich 60 Prozent der Laster in Deutschland mit einem solchen System ausgerüstet. Und zweitens lässt sich das System - juristisch abgesichert - abschalten. Treffen die Annahmen von Helmle, Roth und Bernecker zu, könnte ihre "Intervention am Unfallschwerpunkt Walldorfer Kreuz" die Aktion "Hellwach mit 80" ergänzen.