Von Katharina Schröder

Rhein-Neckar. Ein Mann hat in den vergangenen Tagen für Aufruhr im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof gesorgt. "Ich kam morgens zu den Strohballen, und da hatte er sein Lager aufgebaut", erzählt ein örtlicher Landwirt der RNZ. "Mit Isomatte, Kochtopf und einer Reisetasche." Im Gespräch habe der Mann dem Landwirt erzählt, dass er beim Abfallentsorger AVR – der direkt gegenüber besagter Strohballen eine Niederlassung hat – arbeite, aber erst nächsten Monat Gehalt bekomme und sich eine Wohnung leisten könne.

Der Landwirt war schockiert. "Dass so etwas 2020 in Deutschland möglich ist, hätte ich nicht gedacht." Aber bleiben konnte der Mann nicht bei den Strohballen. "Er hat mich nach einer Zigarette gefragt, und da brennt ja sofort der ganze Strohhaufen", befürchtete der Landwirt. "Da habe ich gesagt, er muss gehen." Danach habe der Mann sein Lager zwischen Containern der AVR aufgeschlagen.

Ein Obdachloser im Ortsteil Schwabenheimer Hof? Das machte schnell die Runde. Zumal sich der Mann in der Nähe einiger ansässiger Betriebe aufgehalten haben soll. Das fällt eben auf. "Am Samstag hat er bei uns nach Leitungswasser gefragt", erzählt eine örtliche Stallbesitzerin. "Und wir sind ja momentan in Alarmbereitschaft, weil in der Region ein Pferdeschänder herumläuft."

Deswegen habe sie, als der Mann am vergangenen Sonntag wieder in unmittelbarer Nähe ihres Hofes herumgelaufen ist, auch die Polizei gerufen. "Wir sind dazu angehalten, solche Auffälligkeiten zu melden", erklärt sie.

"Aber eigentlich tut er uns leid", sagt ein anderer Stallbetreiber. Er ist geschockt von der Situation. "Das ist kein böser Mensch, der ist total nett und gepflegt", stimmt ihm die Stallbesitzerin zu. "Er stand sogar morgens in dem Strohhaufen und hat sich rasiert." Aber obdachlos dürfe er nicht bleiben. Deswegen nahm die Stallbesitzerin am Montag Kontakt mit der AVR auf.

Vorständin Katja Deschner bestätigte auf Anfrage der RNZ, seit Montag über den Fall informiert zu sein. Und sie hat Erklärungen. "Der Mitarbeiter hatte am vergangenen Freitag seinen ersten Arbeitstag bei uns", sagt sie. Angestellt sei er über ein Mannheimer Dienstleistungsunternehmen, mit dem die AVR bereits seit Jahren zusammenarbeite. Auf diese Weise deckt das Unternehmen Spitzenzeiten ab, in denen entweder der Krankenstand hoch ist, oder viele Mitarbeiter gleichzeitig in Urlaub sind.

"Aktuell beschäftigen wir zwei Leiharbeiter und 178 Mitarbeiter in der Abfallsammlung", erklärt Deschner. "Wir sehen Leiharbeit auch als Chance. Viele unserer Leiharbeiter haben später bei uns eine Festanstellung bekommen", betont sie. Zur Situation des betreffenden Mannes äußert sie sich ebenfalls. "Er ist in Mannheim gemeldet und hat dort eine Wohnung", gibt Deschner an.

"Ich weiß nicht, warum er derzeit nicht hinein kann", schildert sie. "In solchen Fällen versuchen wir eigentlich zu vermitteln, ob der Mitarbeiter vielleicht auch mal zwei Tage bei einem Kollegen übernachten kann, wenn es zu Hause mal nicht stimmt." Der betreffende Mitarbeiter habe allerdings niemanden über seine Situation informiert. Das passt zu den Angaben der Anlieger. "Er nimmt das total locker, für ihn scheint das gar kein Problem zu sein", schilderte der Stallbetreiber seinen Eindruck nach Gesprächen mit dem Mitarbeiter.

Die Stallbesitzerin hat auch einen vermeintlichen Kollegen des Mitarbeiters getroffen. "Der hat mir vorgeschlagen, dass ich ihm zusätzlich zu seinem Job noch einen Minijob geben soll und ihm dafür dann eine Unterkunft auf meinem Hof biete", erzählt sie. Doch das sei schließlich auch keine Lösung. Die Landwirte und Stallbesitzer hoffen, dass sich eine bessere Lösung für den Mann findet.

Das ist bereits passiert: Das Mannheimer Dienstleistungsunternehmen, bei dem der Mann beschäftigt ist, hat laut Katja Deschner eine Unterkunft besorgt.