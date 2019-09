Schriesheim/Ketsch. (pol/mare) Gleich zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag in der Region schwer gestürzt. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei mitteilt.

> Schriesheim: Ein 26-jähriger Radfahrer war gegen 19 Uhr bei einem auf der Landesstraße L536 in Richtung Schriesheim unterwegs, als er urplötzlich ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Er touchierte einen entgegenkommenden Toyota und stürzte auf die Fahrbahn.

Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde der aus Heidelberg stammende Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Rennrad entstand Totalschaden, den die Polizei mit 5000 Euro beziffert.

An dem Auto wurde der Außenspiegel abgerissen und die Fahrerseite zerkratzt, sodass der Mannheimer nun einen Schaden von mehreren hundert Euro zu regeln hat.

> Ketsch: Mit dem Rettungshubschrauber musste am Dienstagnachmittag ein 14-Jähriger in ein Mannheimer Krankenhaus geflogen werden. Er wie auch sein Freund fuhren die Mountainbike-Strecke im Waldgebiet bei Malsch, als der Junge plötzlich stürzte und bewusstlos auf dem Boden liegenblieb.

Sein Freund reagierte sogleich, suchte einen Ort mit Handyempfang, setzte einen Notruf ab und traf dann auf die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Malsch. Nach kurzer Schilderung führte er diese zu seinem verletzten Freund in den Wald.

Die zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienstbesatzung samt Notarzt versorgten den Jungen, der anschließend in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert wurde. Zum Zeitpunkt des Sturzes trug er glücklicherweise einen Helm.