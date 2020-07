Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Mit 200 bis 230 Metern pro Stunde schiebt sich aktuell ein 800 Meter langer Spezialzug über die Bahngleise zwischen Schwetzingen und Hockenheim. Im Grunde genommen ist das Schienenfahrzeug der Firma Spitzke aber gar kein Zug, sondern eine Maschine auf Rädern. Die wechselt den Schotter unter den Betonschwellen und Bahngleisen aus, während sie langsam darüber rollt.

Das alte Material wird mit stählernen Förderketten in die Maschine gezogen, dort gereinigt, von unbrauchbaren Stücken getrennt und schließlich wieder unter die Bahnschwellen geschoben und verdichtet. Etwa zwei Drittel des Schotters kann so wieder eingesetzt werden, nur der Rest muss erneuert werden.

Bei Kilometer 99 auf der Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart sieht das nach einer wahren Sisyphusarbeit aus. Immerhin aber ist am Mittwoch die Hälfte des gesamten Pensums geschafft. Die momentan größte Baustelle der Deutschen Bahn im Land liege im Zeitplan, betont Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter des Unternehmens in Baden-Württemberg. Er ist überzeugt, dass die Arbeiten wie geplant zum 31. Oktober beendet werden können.

Die Corona-Pandemie hatte keine großen Auswirkungen auf die rollende Baustelle, an der etwa 16 Mitarbeiter die Maschine bedienen. "Wir haben darauf geachtet, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. So hatten wir keine Personalausfälle zu verzeichnen", sagt Ralph Löffler, Vorstand der Spitzke SE. Für die Pendler zwischen Mannheim und Stuttgart endet so am 1. November eine gut halbjährige Leidenszeit, während der sich die Fahrzeit zwischen den beiden Städten fast verdoppelt hat. Denn die Züge müssen auf den alten Strecken über Umwege um die Baustelle herum fahren.

Dadurch sei auch der angrenzende Nahverkehr beeinträchtigt, sagt Krenz. "Damit die Schnellfahrstrecken, auf der die Züge mit bis zu 280 Stundenkilometern fahren, gut funktionieren, sind solche Maßnahmen in bestimmten Abständen notwendig. Die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart wurde als erste Schnellfahrstrecke im Land im Jahr 1991, also vor fast 30 Jahren, in Betrieb genommen. Und sie war damals nicht unumstritten", schildert Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor Ort die Hintergründe.

Man wolle jedoch nicht nur die Schnellfahrstrecken besser machen. "Wir möchten auf keinen Fall, dass die Neben- zu Langsamfahrstrecken werden", macht Hermann klar. "Um die Klimaziele zu erreichen, benötigen wir ein gutes Angebot auf einem gut funktionierenden Streckennetz", sagt Hermann. Die Belastung für Berufspendler hätte sich in Grenzen gehalten, weil die Fahrgastzahlen seit Beginn der Corona-Krise spürbar zurückgegangen seien, erläutert Krenz. Bemerkbar gemacht hätten sich zudem die längeren Fahrzeiten wegen der Baustelle. "Was genau welchen Anteil daran hat, lässt sich allerdings nur schwer sagen", so der Bahn-Manager.

Die Gleiserneuerung hat am Ostermonat, 10. April, begonnen. 190 Kilometer Gleise, 54 Weichen, 440.000 Tonnen Schotter und 300.000 Betonschellen werden für 183 Millionen Euro ersetzt. Das kommt den etwa 60.000 Fahrgästen zugute, die täglich die Schnellfahrstrecke nutzen. Das sind insgesamt 24 Millionen Passagiere pro Jahr. Damit ist der Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Stuttgart der meistbefahrene in ganz Baden-Württemberg. Mit dem Auswechseln des Schotters ist nur ein Teil der anstehenden Arbeiten getan.

Etwa 15 Kilometer dahinter fährt der Umbauzug, der die Schwellen und die Gleise erneuert. "Es werden spezielle Schwellen mit einer elastischen Unterschicht eingesetzt, um den Lärm der Züge mit Rücksicht auf die Anwohner zu mindern", erläutert Projektleiter Jörg Hopfenziz von Spitzke SE die Maßnahme.