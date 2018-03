Rhein-Neckar. (pol/pr/mare) Der Winter ist zurück in der Rhein-Neckar-Region. Und das seine schönen, aber auch seine hässlichen Seiten.

Die schönen: In der Nacht zum Sonntag ist rund um Heidelberg Neuschnee gefallen und verwandelt die Umgebung in eine weiße Winterlandschaft. Auf dem Kohlhof rodelten die ersten Eltern mit ihren Kindern den Hang hinunter.

Ein wenig unangenehmer sind dagegen der raue und eiskalte Ostwind und die tiefen Temperaturen von Minus 5 Grad.

Und es gibt noch weit unschönere Seiten - auf den Straßen: Zahlreiche Unfälle ereigneten sich.

Im Raum Heidelberg und Mannheim kam es zu insgesamt 31 Unfällen, dabei wurden zwei Personen verletzt. Sechsmal krachte es in Mannheim, einmal in Heidelberg und 19 Mal in der Region rund um die beiden Städte. Auch auf den Autobahnen mussten dei Einsatzkräfte zu fünf Unfällen aufgund von schneeglatten Fahrbahnen ausrücken.

Die spektakulärsten Crashs: Schon am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr war ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße B292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs, als er auf der Waidbachtalbrücke auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und rechts gegen die Betongleitwand prallte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwischen Epfenbach und Waibstadt kam eine Autofahrerin gam Sonntag gegen 12 Uhr aufgrund der Eisglätte ins Schleudern und überschlug sich auf der Kreisverbindungsstraße kurz nach dem Ortsausgang von Epfenbach. Das Auto blieb im Straßengraben liegen, die 58-jährige Fahrerin wurde verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, die Kreisstraße war während der Bergung nur eingeschränkt befahrbar. Eine zufällig vorbeifahrende Streife hatte den Unfall registriert und sodann die Verfolgung aufgenommen. In Höhe der Mülldeponie wurde der 44-Jährige gestoppt. Ein erster Test ergab etwas mehr als 1,3 Promille. Daraufhin war eine Blutprobe fällig; sein Führerschein musste der 44-Jährige abgeben.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr geriet ein 28-jähriger Mitsubishi-Fahrer in Plankstadt auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Ampelmasten, als er von der Oftersheimer Straße auf die B535 in Richtung Mannheim abbiegen wollte. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, die Ampel wurde stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Schönbrunner Ortsteil Schwanheim zu einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn. Ein 47-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 0.15 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Herzstraße in die Allemühler Straße offenbar zu schnell, weshalb er auf die Gegenfahrbahn rutschte. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein entgegen kommender 21-jähriger Fiat-Fahrer ausweichen, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Über die Gesamtschadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Beide Fahrer blieben unverletzt.