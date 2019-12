Heidelberg/Mannheim. (RNZ) Deutlich hinter den Erwartungen geblieben sind die Geschäfte des Heidelberger und Mannheimer Einzelhandels in der Adventswoche. Wie Swen Rubel, der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, am Wochenende mitteilte, hätten die Umsätze in den beiden Oberzentren um 60 Prozent unter jenen des Vorjahrs gelegen.

Dass der Andrang in den Geschäften nach dem „Black Friday“ und dem ersten Advent zurückging, sei nachvollziehbar. Doch Rubel nannte noch eine zweite Ursache, die ihn sehr ärgert: die Sperrung der A 656 zwischen Heidelberg und Mannheim am Wochenende. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum das mitten im Weihnachtsgeschäft ab einem Samstagmittag stattfinden musste“, kritisierte er laut einer Mitteilung. Und: „Wenig glücklich scheint auch die Informationspolitik des Regierungspräsidiums gewesen zu sein, denn nach unserer Wahrnehmung waren alle beteiligten Kreise von dieser Sperrung einigermaßen überrascht worden.“

Umgekehrt die Situation in Karlsruhe: Hier hätten 60 Prozent der Händler von besseren Umsätzen als im Vorjahr berichtet, erklärte Rubel. Profitiert haben am Wochenende auch die Geschäfte im ländlichen Raum. Die Betreiber hätten sich nach einer Umfrage größtenteils über klingelnde Kassen und steigende Umsätze gefreut.