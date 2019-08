Neckarsteinach-Darsberg. (cm) Die Hochzeits-Hochburg "Hoher Darsberg" ist zur Zeit wieder in den Schlagzeilen: Denn nun ist hier ein weiterer Promi den Bund der Ehe eingegangen. Wo vor vier Jahren Fußball-Weltmeister Toni Kroos seiner langjährigen Lebensgefährtin Jessica das Ja-Wort gab, hat nun Sarah Harrison ihren Dominic geheiratet.

Der Internet-Star hat hier nach Medienberichten eine Märchenhochzeit gefeiert, bei der unter anderem der von den "Söhnen Mannheims" bekannte Sänger Xavier Naidoo auftrat. Er sang unter anderem seinen Hit "Ich kenne nichts". Rund drei Millionen Zuschauer sollen die Bilder und Videos der Hochzeit im sozialen Netzwerk "Instagram" verfolgt haben. Das Paar zählt als "Team Harrison" zu den deutschen Lieblingen auf dem Videoportal Youtube und auf Instagram.

Die Hochzeit hatte bereits am Montag mit einer Party begonnen, ehe am Dienstag die Trauung folgte. Den Abschluss bildete ein Feuerwerk. In 48 Stunden soll Harrison nach Medienberichten drei Kleider getragen haben.

Bereits im Jahr 2017 hatte die 28-Jährige nach einem Heiratsantrag in New York dem gleichaltrigen US-amerikanischen Fitnesstrainer Dominic Harrison auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Auch daran ließen beide schon die Öffentlichkeit teilhaben.

Nun folgte die kirchliche Trauung mit Freunden und Bekannten auf dem "Hohen Darsberg". Mit dabei waren außerdem Freunde wie Sänger Pietro Lombardi, "Bachelor"-Siegerin Liz Kaeber und Star-DJ Teddy-O, der extra aus Griechenland eingeflogen kam und schon für die Fußball-Nationalmannschaft nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien auflegte.

Sarah Harrison, früher Nowak, ist bekannt als Teilnehmerin an Reality-Shows. Die 28-Jährige ist zudem als Model aktiv. Nach einer Lehre arbeitete sie als Bankkauffrau, bevor sie zugunsten ihrer medialen Aktivitäten kündigte.

Sie hat an drei großen Playboy-Produktionen teilgenommen, wurde zum "Playmate August 2014" und später zum "Playmate des Jahres 2015" gekürt. Im selben Jahr war sie Kandidatin der fünften Staffel der RTL-Fernsehsendung "Der Bachelor", bei der sie den dritten Platz belegte. 2015 wurde sie bei der Sendung "Promi Big Brother" Vierte. Harrison hat einen Youtube-Kanal mit inzwischen über einer Million Abonnenten. Sie zeigt Schmink- und Lifestylevideos. 2017 kam das erste Kind des Paares, Tochter Mia, zur Welt.