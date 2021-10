Von Rolf Kienle

Sandhausen.Ein respektables Potenzial, gutes Stellungsspiel und ein gesegneter Erfolgshunger – das kann man über die fast 80 Köche sagen, die beim Jubiläums-Fußballturnier in Sandhausen gegeneinander antraten. Selbst Fußballkommentator Béla Réthy bescheinigte ihnen eine "gute Qualität in der Breite", fügte pflichtgemäß aber hinzu, dass er nicht die körperliche Breite meinte. Das wäre auch ein allzu dünnes Klischee: Köche müssen nicht übergewichtig sein, und zumindest waren jene, die in Sandhausen aufliefen, weitgehend in Bestform.

Gut, die läuferischen Ressourcen sind nicht die von Serge Gnabry, aber wer wird die Latte schon so hoch hängen? Und die taktischen Möglichkeiten sind freilich auch eher eingeschränkt. Immerhin: Die beiden Fußball-Weltmeister von 1990, Andi Brehme und Guido "Diego" Buchwald, die als Zuschauer dabei waren, fühlten sich jedenfalls gut unterhalten.

Andi Brehme, schon lange ein Freund guter Küche, gab zu bedenken, dass sich die Köche ein herzhaftes Lachen kaum verkneifen könnten, wenn sie ihn am Herd erleben würden. Auch Guido Buchwald, der sonst schon mal mitspielt, wenn die Deutsche Fußballmannschaft der Spitzenköche und Restaurateure ihre Benefizspiele austragen, ist kein begnadeter Koch. Grillen, ja, das könne er schon, gibt er zu, aber Kochen?

Brehme selbst spielt längst kein Fußball mehr, gesteht er. "Keine Lust mehr." Er habe früher genug gespielt, das müsse reichen. Aber wenn es um den guten Zweck geht, wie jetzt beim Jubiläums-Kick der Köche, dann seien sie beide gerne dabei. Jeweils seit 10, beziehungsweise 15 Jahren. Buchwald und Brehme sind Helden der magischen Nacht von Rom vor 31 Jahren. Brehme schoss den Sieg-Elfmeter, Buchwald hatte keinen geringeren als Diego Maradona als Gegenspieler.

Einmal im Jahr treffen sich Köche aus Italien, Österreich, der Schweiz und Deutschland zum Fußballturnier. Dies seit mittlerweile 25 Jahren. Die italienischen Kollegen mussten diesmal absagen. Das Jubiläum führte die Köche und Restaurateure jetzt nach Sandhausen beziehungsweise Heidelberg, wo Gründungsmitglied Martin Scharff vom Schlossrestaurant die Party ausrichtete.

Mit dem Erlös der Turniere unterstützen die Köche jeweils karitative Projekte oder helfen da, wo es besonders nötig ist. Diesmal bekamen die Fußballer von der SG Ahrtal, deren fünf Fußballplätze von der Flut weggespült wurden, sowie das Hopp-Kinder-Tumorzentrum Heidelberg jeweils 10.000 Euro. Dafür spendeten alle teilnehmenden Mannschaften, auch der Verein der deutschen Köche-Nationalmannschaft und der SV Sandhausen. Bei der genussreichen Benefizgala am Abend im Königssaal des Heidelberger Schlosses füllte eine Tombola mit wertvollen Preisen die Spendenkasse weiter, ebenso die Versteigerung eines Kunstwerks.

Eine Delegation der Ahrtaler Fußballer war schon zum Fußballturnier eingeladen worden. Außerdem spielte hier die "Wein-Elf" mit, die Nationalmannschaft der Winzer, die von Erich Rutemöller trainiert wird. Béla Réthy, der Mann mit der markanten Stimme, kommentiere die Finalspiele als ginge es mindestens um die Weltmeisterschaft. Apropos: Die WM in Katar im nächsten Jahr wird seine letzte sein.

Seine Ironie werden ihm die Kicker auf dem Rasen des SV Sandhausen bestimmt nicht übel nehmen, wenn er zum Beispiel über einen Spieler urteilt, er erinnere mit seiner Körpersprache an Mats Hummels. Es gelang ihm jedenfalls, dem Spielablauf etwas Dramatik zu verleihen.

Die Köche kämpften verbissen um jeden Ball, blieben aber durchweg fair, was nicht hieß, dass der eine oder andere Spieler den Rasen nicht doch mit Blessuren verließ. Allenfalls ein Muskelfaserriss dürfte sich aber längerfristig bemerkbar machen. Aufatmen dürfte der SV Sandhausen, der sich im Vorfeld vor allem um seinen Rasen sorgte: Er blieb ziemlich unversehrt.

Weil die Köche erstmals nicht für ihre Länder antraten, sondern für einzelne Teams ausgelost wurden, gab es neue Mannschaftsbezeichnungen. Gewonnen haben die "Sauciers", die in einem zart Ketchup-farbenen Trikot aufliefen, gefolgt von den gelb-schwarzen Herren von "Feinkost". Dritter wurde "Aperitiv", Vierter die Spieler von Round Table Heidelberg, auf Platz 5 folgten die "Patissiers" und auf Platz 6 "Mise en Place".