Rhein-Neckar. Veranstaltungen abgesagt, Tourneen ins nächste Jahr verschoben, Auftritte in Auto-Kinos vor wenigen Hundert Fans, die in ihren Fahrzeugen sitzen. Die Kulturszene ist von den Auswirkungen der Corona-Krise ganz besonders betroffen. Einer, "der ein Lied davon singen kann", ist Sascha Krebs, der seit Mitte der 90er-Jahre deutschlandweit mit Hauptrollen in Musical-Produktionen wie "Hair", "Rocky Horror Show", "Jesus Christ Superstar" oder "We Will Rock You" begeistert. Seit Januar 2017 ist er Frontman der "Queen"-Tribut-Band "The Queen Kings". Im Rhein-Neckar-Raum ist vor allem die Bühne des Mannheimer Capitol seit Jahrzehnten seine Heimat.

Alles in allem war die Welt für Krebs Anfang März noch rundum in Ordnung. Am 8. März bestritt er gemeinsam mit der Rockmusikikone Alice Cooper und weiteren Superstars der "Rock meets Classic"-Tour ein Konzert in der Münchner Olympiahalle, zwei Tage darauf im Berliner Tempodrom. Dann ging nichts mehr. Im RNZ-Gespräch blickt Krebs zurück, was er und viele andere freischaffende Künstler seither erlebt haben. Und er bezieht Stellung, wie die Situation aktuell ist und wie es weitergehen könnte.

Das Wichtigste zuerst: Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Mir, meiner Frau und unserer gesamten Familie geht es gut. Wir sind gesund, das ist die Hauptsache. Meine Eltern in Sandhausen, meine Schwester in Wien, meine Schwiegermama in Mannheim, alle arrangieren sich mit den Umständen.

Sie haben einmal gesagt, dass ein freischaffender Künstler immer mehrere Projekte am Laufen haben muss, um finanziell gut über die Runden zu kommen.

Das stimmt. Wobei, seit Januar 2017 ist die Rolle als Frontman bei den "Queen Kings" mein Hauptjob. Da haben wir im letzten Jahr knapp 90 Shows gespielt. Hier und da kommt noch eine Musical-Produktion im Capitol dazu sowie einige Konzerte und Galas und natürlich die "Rock meets Classic"-Tour. Das sind dann im Jahr nochmals knapp 70 Shows.

Wie schlimm wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihre eigene wirtschaftliche Existenz aus? Und können Rücklagen helfen?

Seit 11. März sind alle Aktivitäten bis auf Weiteres abgesagt. Stand heute sind das bei mir über 60 Shows, Musicals und Konzerte, der Gagenverlust ist natürlich immens und ein Ende nicht in Sicht. Die letzten Jahre liefen aber sehr gut. Die Rücklagen, die ich bilden konnte, sollen aber als Alterssicherung dienen.

Wie haben Sie auf die neue Situation reagiert?

Ich habe die Nothilfe das Landes Baden-Württemberg beantragt und auch erhalten, denn gerade bei uns Künstlern ist aktuell überhaupt nicht klar, wann wir wieder normal arbeiten dürfen. Aber es gibt sehr viele Kollegen, die kämpfen finanziell auch ohne Corona jeden Monat, die sind mit unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut dabei. Da wissen jetzt durch die ganzen Absagen einige Kollegen nicht, wie sie am nächsten Ersten ihre Mieten zahlen sollen. Und was natürlich auch eine Katastrophe ist, ist die Tatsache, dass die Nothilfen in jedem Bundesland anders gehandhabt werden. Wir in Baden-Württemberg haben Glück, wir dürfen pro Monat 1180 Euro Kosten für Lebensunterhalt bei den Nothilfen anrechnen, Bayern zieht jetzt nach mit 1000 Euro, aber in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es das meines Wissens gar nicht.

Wenn Sie diese Unterschiede ungerecht finden, wie sollte es denn laufen?

Wir Künstler zahlen die gleichen Steuern, die gleichen Sozialabgaben, egal, wo in Deutschland wir wohnen. Da ist dann so eine Ungleichbehandlung in der Krise nicht nachvollziehbar und führt zu sehr viel Frust. Man stelle sich das mal vor, was das finanziell bedeutet, ob man in Mannheim oder ein paar Kilometer weiter in Hessen oder Rheinland-Pfalz wohnt. Ich sage das schon seit Jahren: Wer Banken rettet, muss auch Kunst und Kulturbetriebe retten. Und zwar in jedem Bundesland gleich. Was viele auch nicht wissen, bei uns Künstlern läuft das ja oft so, dass man ein großes Projekt, etwa eine große Tour hat, die finanziell so viel bringt, dass man damit zwei bis drei Monate wirtschaften kann. Wenn ausgerechnet so eine Produktion jetzt durch die Absage betroffen ist, ist das doppelt schlimm.

Wie kommen Ihre Kollegen über die Runden, speziell jene, die jetzt bei den "Rocktzuhause"-Benefizkonzerten im Mannheimer Capitol mit von der Partie sind?

Im Moment haben alle extrem zu kämpfen. Christof Brill leitet eine Musikschule im Saarland, das ist und war die letzten Wochen sehr schwierig: Darf man unterrichten oder nicht, macht man das über Videounterricht, wird das angenommen? Schulungen, Sitzungen, wie geht es weiter, wann geht es weiter? Fragen über Fragen. Konzerte sind natürlich bei uns allen von heute auf morgen weggebrochen. Wir haben bei unseren Streaming-Konzerten im Capitol eigentlich ausschließlich Kollegen zu Gast, die hauptberuflich als Künstler arbeiten, und jeder kann ein bisschen von seiner eigenen speziellen Situation berichten. Der eine hat vielleicht gerade eine neue CD produziert, viel Geld investiert und kann jetzt keine Promo-Tour spielen, eine andere Künstlerin hätte bei RTL jetzt ein großes Projekt gehabt, was auch finanziell viel gebracht hätte, das ist jetzt abgesagt.

Gibt es auch Extrembeispiele?

Ja! Markus Beisel alias Céline Bouvier, beispielsweise ist gleich dreifach betroffen: Als Schauspieler kann er nicht mehr in den Musicals im Capitol auftreten, mit seinen "Schlagertanten" spielt er im Sommer normalerweise auf ganz vielen Stadtfesten, jetzt ist alles abgesagt. Und er ist zudem Chef und Gründer des Rhein-Neckar-Theaters in Mannheim, auch da können aktuell keine Veranstaltungen stattfinden. Alle Kosten laufen aber zu 100 Prozent weiter. Man darf nicht vergessen, wir Künstler waren mit die Ersten, die durch das Veranstaltungsverbot ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, und wir werden auch ziemlich sicher die letzten sein, die irgendwann wieder normal arbeiten dürfen.

Eine Wiederaufnahme der Aktivitäten dürfte sich schwierig gestalten. Wie sehen Sie die Situation?

Mit vielen Fragezeichen! Rockkonzerte mit eineinhalb Metern Abstand zwischen den Gästen im Publikum sind undenkbar. Im Theater, wenn man da nur jeden dritten Platz verkaufen kann, das rechnet sich nicht. Aber selbst wenn man das Szenario mal durchspielt, und man das machen würde, was ist, wenn dann in einer Reihe mal einer raus muss? Wie kommt der an den anderen vorbei? Was ist mit dem Nadelöhr Einlass, was mit den Toiletten? Der Barbetrieb mit Getränken ist nicht denkbar, aber bei vielen Veranstaltungen ein essenzieller Teil der Einnahmen. Und auf der Bühne ist es ja auch so: Als Konzertant könnte man da sicher je nach Bühnengröße genug Abstand einhalten, aber bei Musicals, Theaterstücken, Tanzabenden, wie soll man da mit eineinhalb Metern Abstand zwischen den Schauspielern agieren?

Bislang gab es "Rocktzuhause" zehn Mal, sind weitere Aufführungen geplant?

Geplant ist, dass wir das bis Ende August regelmäßig einmal pro Woche machen. Wir haben eine riesige Liste an Kollegen, die uns angeschrieben haben und alle gerne mitmachen und uns unterstützen wollen. Da kommen täglich neue Anfragen dazu, und wir haben eben sehr viele Musikwünsche, da können wir den Zuschauern einige Wochen ein tolles Programm bieten.

Apropos geplant: Wie sehen Ihre weiteren Pläne für dieses Jahr aus? Denn schließlich sollte das Leben ja irgendwann wie gewohnt weitergehen.

Bei allen Projekten gehen die Planungen aktuell in den September und darüber hinaus. Das Land Baden-Württemberg hat noch nicht bekannt gegeben, wie es Großveranstaltungen definiert, da muss man noch abwarten. Viele Konzerte mussten auch direkt um ein Jahr nach 2021 geschoben werden, da beispielsweise viele Clubs und Theater im Spätjahr gar keine freien Kapazitäten mehr haben. Im August hätte ich wie im letzten Jahr bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg spielen sollen. Die Festspiele wurden jetzt ganz aktuell aber auch gerade abgesagt, was leider schon abzusehen war.

Waren beziehungsweise sind noch weitere Veranstaltungen geplant?

Im Sommer stehen auch noch drei große Konzerte "Kraft & Krebs mit dem SAP Sinfonieorchester" an, natürlich ist das auch alles sehr wackelig, da wohl niemand weiß, ob Veranstaltungen dieser Größenordnung überhaupt genehmigt werden. Und für die Musiker im Orchester würde ja im Zweifel, Stand heute, auch die Abstandsregel von eineinhalb Metern gelten. Bei knapp 70 Musikern kann man sich ja mal ausrechnen, wie groß die Bühne sein müsste. Mit den "Queen Kings" spielen wir im Sommer sehr, sehr viele Stadtfeste und Open-Airs, teilweise mit mehreren Tausend Zuschauern. Auch da ist aktuell nicht absehbar, wie das gehen soll. Und selbst wenn Veranstaltungen bald wieder genehmigt werden sollten, wie reagieren die Zuschauer? Kommen die dann, bleiben einige oder viele vielleicht sehr vorsichtig und bleiben zuhause?

Wie geht es Ihrer Meinung nach in den kommenden Monaten weiter?

Ich denke, man muss jetzt abwarten, wie sich die Fallzahlen entwickeln und hoffen, dass sie auf einem kontrollierbaren Niveau bleiben. Denn eines ist sicher, die Gesundheit geht über alles. Wozu das Virus in der Lage ist, haben die schwer zu ertragenden Bilder aus italienischen und spanischen Städten oder aus New York gezeigt. So etwas darf uns hier unter keinen Umständen passieren, beispielsweise bei einer möglichen zweiten Welle.

Da müssen wir alle äußerst vorsichtig sein und solidarisch handeln. Abstand halten, und wo das nicht geht: Maske tragen. Ich bin auch ganz sicher, dass die Politik in unserem Fall nochmals nachlegen muss. Die Nothilfen sind für drei Monate gedacht, das endet Mitte Juni. Im Juni wird es aber nur Veranstaltungen mit maximal 100 Gästen mit Abstand geben, das können sich die meisten Häuser und Veranstalter schlichtweg nicht leisten. Und somit werden wir auch weiterhin sehr, sehr wenig bis gar nicht arbeiten können.