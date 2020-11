Von Anna Manceron

Plankstadt. Das Caritas-Altenzentrum "Sancta Maria" in Plankstadt kommt nicht zur Ruhe. Nachdem dort in den vergangenen beiden Wochen insgesamt 52 Menschen (40 Bewohner und zwölf Mitarbeiter) positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist die Lage weiterhin angespannt. Wie die Caritas mitteilt, wurden seitdem drei weitere Bewohner sowie eine Mitarbeiterin mithilfe von Schnelltests durch ihren Hausarzt positiv getestet. Außerdem habe sich der Gesundheitszustand einiger Bewohner, die bislang keine Symptome zeigten, verschlechtert.

Nach Angaben des Caritasverbands Rhein-Neckar werden derzeit zwei Bewohner des Altenzentrums im Krankenhaus versorgt. Eine weitere Person verstarb an den Folgen ihrer Corona-Infektion – ebenfalls in einem Krankenhaus. Um die medizinische Versorgung innerhalb der Einrichtung zu gewährleisten, arbeitet die Caritas sowohl mit Kliniken als auch mit niedergelassenen Ärzten zusammen. "Wir haben die Hausärzte für einen täglichen Sondereinsatz ab der vergangenen Woche inklusive Wochenende gewinnen können und stehen weiter in engem Kontakt zu den Krankenhäusern in der Umgebung", erklärt Heimleiterin Martha Trautwein. "Dafür sind wir sehr dankbar." Auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises unterstütze die Einrichtung durch seine "professionelle Beratung".

Aufgrund des Corona-Ausbruchs gilt für das gesamte Seniorenheim ein Aufnahmestopp. Die Bewohner dürfen auch nicht mehr verlegt werden oder Besuch empfangen. "Die Situation im Altenheim ist extrem schwankend und kann sich stündlich ändern", berichtet die Leiterin. Meist verschlechtere sich der Gesundheitszustand der Infizierten plötzlich und ohne Ankündigung. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, hat das Altenzentrum seine Hygienemaßnahmen noch einmal erhöht. "Wir pflegen jetzt alle Bewohner unabhängig von einer Infektion mit gleich hohen Hygienestandards, um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen", erklärt Trautwein. Zudem sei ein Seelsorger vor Ort, der Bewohnern und Mitarbeitern bei Bedarf rund um die Uhr zur Verfügung stehe.

Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei trotz personeller Engpässe und einer hohen psychischen Belastung "stabil", berichtet die Heimleiterin. "Wir sind sehr stolz auf unsere Dienstgemeinschaft, die derzeit an der Grenze der Belastbarkeit arbeitet", betont sie. Vier Mitarbeiter sind mittlerweile vom Gesundheitsamt aus der Quarantäne entlassen worden und haben ihren Dienst wieder aufgenommen. Zwei weitere seien im Laufe der Woche wieder einsatzfähig, heißt es seitens der Caritas. Hilfe in der Not erhielt das Plankstadter Altenzentrum auch vom Caritasverband Bruchsal. Der habe dem Team schnell und unbürokratisch zwei Pflegefachkräfte zur Seite gestellt, berichtet Trautwein. Außerdem habe man den Nachtdienst seit Beginn des Ausbruchs um eine weitere Fachkraft verstärkt und zwei zusätzliche Pflegekräfte auf dem freien Markt angeworben. Sie haben ihren Dienst am Montag aufgenommen.

Am gleichen Tag mussten sich die Bewohner des Erdgeschosses und des Wohnbereichs 1 einer zweiten Flächentestung durch das Gesundheitsamt unterziehen. "Es handelt sich dabei um Kontaktpersonen der Kategorie 1, die letzte Woche negativ getestet wurden", erklärt Ralph Adameit, Pressesprecher des Rhein-Neckar-Kreises. Nun wolle man sehen, ob auch sie sich in der Zwischenzeit mit dem Virus infiziert hätten. Martha Trautwein hofft aber auch, dass einige Bewohner nun wieder aus der Quarantäne entlassen werden können.