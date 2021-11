Von Birgit Sommer und Elisabeth Murr-Brück

Heidelberg.Während sich fast alles um das Coronavirus dreht, kämpfen Säuglinge und Kleinkinder gegen einen anderen Atemwegsinfekt: RSV oder Respiratorisches Synzytial-Virus. "Seit Anfang Oktober und damit deutlich früher als sonst im Dezember oder Januar gingen die Zahlen für diese Krankheit hoch", sagt Dr. Jürgen Grulich-Henn, Oberarzt der Uni-Kinderklinik und Leiter der Notfallaufnahme.

Zwischen zwölf und 28 Patienten mit RSV liegen in den Klinikbetten, und das macht den Ärzten auch "schwer zu schaffen". Denn viele von ihnen brauchen Sauerstoff oder eine nicht-invasive Beatmung. "Oft haben wir auch bis zu vier Kinder auf der Intensivstation", sagt Grulich-Henn. "Bronchiolitis" heißt die Erkrankung bei den bis zu sechs Monate alten Kindern. Sie leiden an Symptomen wie einer laufenden Nase, Fieber, Husten, Keuchatmung beim Ausatmen und Atemschwierigkeiten. Meist sind RS-Viren die Ursache, und damit sich die Kleinen nicht zusätzlich noch mit normaler Bronchitis anstecken – darunter leiden oft Kindergartenkinder –, liegen sie in der Klinik getrennt von anderen Patienten.

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hatte schon im Sommer gemeldet, dass in Ländern der Südhalbkugel der höchste Anstieg von RSV-Infektionen seit zehn Jahren verzeichnet wurde. Als Ursache der häufiger gewordenen Infektionen haben die Kinderärzte eine Hypothese.

Der deutschlandweite Lockdown vergangenen Winter ließ dem RS-Virus keine Chance zur Ausbreitung, ebenso selten gab es ja auch andere Ateminfekte oder Durchfallerkrankungen, wie Grulich-Henn betont. Doch inzwischen hätten Eltern und Kinder wieder viel mehr Außenkontakte. Letztlich rechnet der Mediziner damit, dass 70 bis 85 Prozent aller Kinder einmal mit RSV angesteckt werden. Die Mehrheit kuriert die Krankheit zu Hause aus. Und trainiert damit auch gleich das Immunsystem. "Das hat jetzt ein Dreivierteljahr nicht stattgefunden", sagt Grulich-Henn, "daher kommt wohl auch die frühere und heftigere Infektionswelle."

"Die Infektionen werden jetzt nachgeholt"

Oder wie es Professor Georg Friedrich Hoffmann ausdrückt: "Die Infektionen, die in den letzten 18 Monaten durch Hygiene-Schutzmaßnahmen verhindert wurden, werden jetzt nachgeholt". Es würden jetzt quasi zwei Jahrgänge mit alters- und saisontypischen viralen Atemwegserkrankungen gleichzeitig behandelt. Hoffmann ist der Geschäftsführende Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Heidelberger Universitätsklinikum. Hier liegen die kleinen Patienten drei bis sechs Tage lang. RSV sorgt so derzeit für volle Betten, so dass geplante einfachere Behandlungen anderer Kinder – etwa Epilepsie-Einstellungen, Schulungen, Gastroskopien – verschoben werden müssen. Auch haben die Chirurgen schon Operationen abgesagt, so Grulich-Henn. Und weil der Krankenstand bei den Pflegekräften in der kalten Jahreszeit ebenfalls hochschnellt, konnte das Klinikum auch schon mal zehn Betten gar nicht belegen.

Kinderarzt Dr. Folkert Fehr aus Sinsheim erinnert sich an erste RSV-Fälle schon im Juli, also noch früher als es die Kinderklinik feststellte. Und schon im August sei es richtig losgegangen: "Wir haben uns da gewundert über die große Menge kranker Säuglinge." Grundsätzlich ist das RS-Virus allgegenwärtig, so ziemlich jeder Mensch kommt damit in Kontakt. Für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist die Infektion in aller Regel undramatisch, sie verläuft symptomfrei oder ähnlich wie eine gewöhnliche Erkältung. Für Fehr sind die RSV-Symptome bei kleineren Kindern "eigentlich unverwechselbar". Auffällig sei auch der oft beunruhigend schlechte Allgemeinzustand der kleinen Patienten: Sie seien blass und schlapp, würden nicht trinken, dagegen viel weinen und würden sich kaum beruhigen lassen.

Übertragen wird das Virus hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion, aber auch Schmierinfektionen über Hautkontakt sind möglich. Vorbeugend empfiehlt der Heidelberger Kinderarzt Dr. Bernhard Greiner die üblichen Hygieneregeln, allen voran häufiges Händewaschen und Besuchsverzicht bei Anzeichen einer Erkältung. Derzeit gibt es keine Impfung gegen das RS-Virus. Kinder, die wegen Grunderkrankungen durch das Virus besonders gefährdet sind, erhalten eine Passiv-Prophylaxe mit Immunglobulinen.