Liebe Nutzerinnen und Nutzer unseres WhatsApp-Newsletters,

ich habe Ihnen nochmals alle wichtigen Fragen und Antworten zu den anstehenden Änderungen bei unserem WhatsApp-Newsletter zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an unser Team in unserem WhatsApp-Chat oder per E-Mail an online@rnz.de.

Götz Münstermann, Leiter RNZ-Onlineredaktion

> Für WhatsApp-Nutzer: Ab 7. Dezember 2019 untersagt der Facebook-Konzern, dass über WhatsApp Newsletter als sogenannte "Push"-Nachrichten verschickt werden. Es dürfen also keine Nachrichten oder Eilmeldungen mehr auf einen Schlag an Zehntausende Kunden gleichzeitig gesendet werden. Das verstößt dann gegen die "Nutzerrichtlinien".

> Für Nutzer von Telegram, Facebook Messenger und Notify ist dies kein Problem. Hier ändert sich nichts!

Wie erhalten WhatsApp-Nutzer zukünftig unsere News?

Sie müssen ab 7. Dezember selbst unsere Nachrichten abfragen. Dazu geben Sie #top (unbedingt mit #) ein und unsere letzten Nachrichten werden ihnen wie gewohnt angezeigt.

Dank der Mini-App Notify (siehe unten) können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn wir neue Nachrichten zum Abfragen bereitgestellt haben.

Ab wann wird bei WhatsApp umgestellt und was passiert bis dahin bei der RNZ?

Ab dem 7.12. dürfen wir in WhatsApp unsere Top-News nicht mehr an Sie versenden. Bei der Konkurrenz von Telegram, Facebook Messenger und Notify werden wir das weiterhin tun.

Ab Mitte Oktober versenden wir unseren Abend-Newsletter an WhatsApp-Nutzer (mit und ohne Notify-App) mit dem neuen System, so dass Sie sich daran gewöhnen werden. Ab November werden wir ab und an auch die Nachmittags-Newsletter zum Selbstabrufen mit dem Kennwort #top versenden.

Zuletzt werden wir den Morgen-Newsletter Ende November umstellen, so dass Sie in WhatsApp diesen auch mit #top abrufen müssen.

Wir werden Sie vor der endgültigen Umstellung nochmals informieren.

Was bedeutet #top?

#top ist das Kennwort, um in WhatsApp unsere Top-Nachrichten abzufragen. Sie geben es im Chat mit uns ein (#top unbedingt mit # schreiben) und bekommen die zuletzt bereitgestellten Nachrichten von uns in der gewohnten Aufmachung angezeigt.

Was bringt die Zusatz-App "Notify" den WhatsApp-Nutzern?

Notify ermöglicht Ihnen kostenlos und ohne Registrierung, unsere Newsletter entweder in dieser App direkt zu lesen

Oder sie können Notify mit unserem RNZ-WhatsApp-Kanal verknüpfen. Dann bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn wir neue Top-News für Sie bereitgestellt haben. Mit einem Klick landen Sie in unserem WhatsApp-Kanal und müssen nur noch #top (unbedingt mit #) an uns senden. Schon bekommen Sie unsere Top-News wie gewohnt geliefert und können Sie auch an Ihre WhatsApp-Freunde weiterschicken.

So installieren Sie Notify

Entweder Sie folgen dem Installations-Hinweis in unseren Abend-Newslettern;

Oder Sie drücken jetzt auf diesen automatischen Installationslink, wenn Sie schon unseren WhatsApp-Newsletter erhalten: Installationslink

Oder Sie installieren Notify so:

Wichtig: Wenn Sie in den Notify-Einstellungen "WhatsApp aktiviert" haben, dann werden Sie beim Anklicken zukünftig direkt in unseren WhatsApp-Kanal geleitet. Der Vorteil: Sie bekommen eine Benachrichtigung in Notify, können aber weiterhin in WhatsApp unsere Newsletter abrufen und lesen.

Sollte ich eine Alternative zu WhatsApp nutzen?

Das hängt davon ab, ob Sie eine weitere App auf Ihrem Smartphone nutzen möchten. Wenn Sie nichts unternehmen, müssen Sie ab Dezember 2019 unsere Nachrichten selbst abfragen.

Wenn Sie weiterhin die Top-News "ohne Umweg" auf Ihr Smartphone gesendet bekommen möchten, sollen Sie zu Telegram, Facebook Messenger oder Notify wechseln

Wie kann ich die RNZ-Newsletter wie bisher zugestellt bekommen?

Sie können zum Konkurrenz-Messenger Telegram wechseln – Hier können Sie sich anmelden: Herunterladen für Android - bitte hier klicken Herunterladen für I-Phone - bitte hier klicken Auf Ihrem Smartphone installieren Bei Telegram registrieren In der Suche "Rhein-Neckar-Zeitung" eingeben und unseren Nachrichtenkanal auswählen und auf "START" drücken. Fertig. Oder klicken Sie hier:

wechseln – Hier können Sie sich anmelden: Oder klicken Sie hier:

Sie sind bei Facebook? Dann können Sie sich die Newsletter direkt im Facebook Messenger zustellen lassen – Hier können Sie sich anmelden:

Mit der Mini-App Notify (siehe oben) können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn wir in WhatsApp neue Nachrichten bereitstellen oder direkt in der App unseren Newsletter lesen, wenn Sie kein WhatsApp installiert haben

Einen E-Mail-Newsletter werden wir demnächst anbieten. Da arbeiten wir noch an einer Lösung.

Ich bekomme plötzlich überhaupt keine Nachrichten und Newsletter der RNZ mehr

Keine Sorge - das liegt nicht an Ihnen oder uns. Immer wieder kommt es vor, dass WhatsApp plötzlich und ohne Erklärung oder gar Begründung Teile unseres Service abstellt.

Sie müssen sich also leider nochmals anmelden - und das eventuell bei Telegram oder dem Facebook-Messenger (siehe oben), um so etwas in Zukunft zu verhindern.

Am einfachsten ist es, wenn Sie nach unten Scrollen und sich dann im Fenster "RNZ-News auf Ihr Smartphone" wieder anmelden. Hier können Sie auch den jeweiligen Anbieter auswählen.