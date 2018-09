Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Antwerpen. Seit 24 Jahren fahren wir jeden September zusammen übers Wochenende weg: Sieben Frauen, die sich bestens verstehen und schon einiges zusammen erlebt haben. Im nächsten Jahr feiern wir, was unsere Reisen angeht, quasi "Silberhochzeit".

Klar ist aber auch, dass wir nicht mehr mit der Deutschen Bahn (DB) fahren werden. Die DB hat uns als Kundinnen endgültig verloren. Unsere Reise nach Antwerpen stand dank der DB zunächst unter keinem guten Stern.

Wir starteten in Ladenburg mit dem Großraumtaxi nach Mannheim, weil uns das sicherer erschien. Die Züge von Ladenburg nach Mannheim sind nicht selten verspätet oder fallen auch mal ganz aus.

In Mannheim fuhr unser ICE nach Frankfurt zunächst pünktlich um 18.05 Uhr ab, und er sollte am Fernbahnhof in Frankfurt möglichst um 18.36 Uhr eintreffen, weil der Anschlusszug nach Brüssel bereits um 18.43 Uhr ging. Glücklicherweise auf dem gegenüberliegenden Gleis - und er sollte ja ohnehin warten.

So stand es im Internet auf der DB-Seite, auf der DB-App fürs Handy und so versprach es auch die Ansage, die uns im ICE kurz vor Frankfurt über eine zehnminütige Verspätung unseres Zuges informierte. Wo wir die Zeit verloren hatten, sagte man uns nicht, doch es lag vermutlich an den Baustellen auf der Strecke.

Mit Sack und Pack stürzte alles Volk um 18.46 Uhr aus dem ICE, richtete den Blick erwartungsvoll aufs gegenüberliegende Gleis und sah - nichts. Die leise Hoffnung, der Zug nach Brüssel hätte sich auch verspätet, zerschlug sich rasch. Wer auch immer da gepennt und Informationen nicht weitergegeben hatte, blieb unklar.

Jedenfalls war der letzte Zug nach Brüssel weg und der Zorn aller Reisenden, die weiter nach Belgien wollten, entlud sich aufs arme Personal in den DB-Infozentren. Unserer Gruppe verhieß man Gutscheine für ein Hotel in Köln, wo früh am nächsten Morgen ein Zug nach Brüssel fahren sollte. Wir waren nicht erbaut, die Nacht in Köln verbringen zu müssen, zumal uns der Verlust eines halben Tages unseres Aufenthalts in Antwerpen drohte.

Am Hauptbahnhof in Köln kamen die beiden Angestellten am DB-Infopunkt mächtig ins Schwitzen, denn sie hatten ein großes Problem: Es gab keine freien Hotelzimmer mehr in der Messestadt und deshalb mussten sie für 20 Brüssel-Reisende einen Bus organisieren. Ein freundlicher Ire, der am nächsten Morgen ganz früh als Seminarleiter in Antwerpen sein musste, brachte uns auf die Idee, gemeinsam im Großraumtaxi weiterzufahren.

Der Mann am DB-Schalter haute klaglos seinen Stempel auf den Schein, der uns kostenfreie Weiterfahrt garantierte. Dass wir an Kölns schrägsten Taxifahrer Kürsat Isikoglu und seine rollende Disco mit Karaoke, einer Nebel- und einer Seifenblasen-Maschine geraten würden, war ein Zufall, heiterte uns aber fraglos auf.

Das Taxameter zeigte am Ende der Fahrt nachts um halb eins knapp 500 Euro zulasten der DB. Wie viel Geld die Bahn wohl pro Jahr zusätzlich aufwenden muss, um ihre Fehler auszubügeln? Hier ein Bus, da Hotelgutscheine, dort ein Großraumtaxi, das läppert sich doch.

Gut, für das Unwetter, das am Tag der Rückreise ab Frankfurt die Fahrt nach Mannheim nochmals um eineinhalb Stunden verzögerte, konnte die Bahn nichts. Wohl aber für die eisigen Temperaturen im Zug von Brüssel nach Frankfurt. Es zog wie Hechtsuppe von unten her, die Leute froren. Bis zum Ausstieg war das Problem trotz eindeutig formuliertem Wunsch nach etwas mehr Wärme im Zug nicht behoben.

Ein Lichtblick: Die freundlichen Ansagen im Zug von Frankfurt nach Mannheim, die über jeden weiteren Stopp auf der überlasteten Strecke informierten. Doch im Vergleich zu den sonstigen Ansagen auf den deutschen Bahnhöfen über Verspätungen von nahezu jedem Zug auf der Hin- und Rückreise ist das einfach zu wenig Leistung der DB.