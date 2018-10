In Venedig kamen Birthe Pfister und ihr Sohn stark verspätet an. Wieder zu Hause, folgte die nächste böse Überraschung. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Helmstdt-Bargen. Es sollte ein schöner Kurzurlaub des zwölfjährigen Sohnes bei seiner Oma in Italien werden. Birthe Pfister und ihr Filius waren in Helmstadt in den Regionalzug gestiegen und zum Heidelberger Hauptbahnhof gefahren. Alles war gut geplant. In München wollten die beiden abends in einen Nachtzug nach Venedig umsteigen.

Und wenn man am nächsten Morgen vom Schaffner bei herrlichem Sonnenschein geweckt würde, hätte man bereits die italienische Grenze überschritten. Der Besuch bei der Oma des Jungen könnte beginnen. Doch es sollte alles ganz anders kommen ...

In Heidelberg fiel der Zug nach München komplett aus. Das Problem: Um 23 Uhr sollte der Nachtzug in München nach Venedig losrollen. "Den kriegen Sie nicht mehr", prophezeite ein Bahnmitarbeiter der alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern. Da sie und der Sohn aber die Nacht nicht in der Münchner Bahnhofsmission verbringen wollten, fragte Birthe Pfister nach einem Hotelgutschein. Den werde sie in der Isarmetropole bekommen, versprach man ihr.

"In München haben die mich ausgelacht. Ich sei gefühlt die Zweihundertste, die nach einem Gutschein frage. Alle Hotels in der Umgebung, die Gutscheine akzeptierten, seien ausgebucht", erzählt Pfister. Und: "Ich solle mir ein anderes Hotel suchen und in Vorleistung gehen. Das würde dann erstattet werden - auch die Taxifahrten.

Ein Zimmer im Hotel direkt gegenüber kostete dann aber 279 Euro. Pfister fragte sicherheitshalber am Bahnhof noch einmal nach: "Übernimmt das die Bahn?" Wieder sei sie von einem jungen Mann in Bahnuniform ausgelacht worden. Einen akzeptierten Höchstpreis konnte er auf Nachfrage aber auch nicht nennen. Um drei Uhr nachts lagen die beiden Reisenden dann endlich im Bett. Das Hotel kostete 141 Euro mit Frühstück.

Der Zug nach Venedig fuhr um 11.11 Uhr. Den wollte die Bahn immerhin spendieren. Im Reisezentrum München musste Birthe Pfister all ihre Originaltickets einreichen für die Erstattung des Nachtzuges, des Hotels und der Taxikosten. "Ich habe nur Kopien bekommen und ein Ersatzticket nach Venedig. Irgendwann - ich glaube, es war abends um halb zehn - sind wir in Italien angekommen", erzählt die Kraichgauerin. Als besonders tragisch empfindet die Mutter es, dass sie den Urlaub mit ihrem Sohn noch einmal verkürzen musste, weil das Geld nicht mehr reichte. Zuviel habe man zuvor auslegen müssen.

Nachdem die beiden Reisenden von Helmstadt bis Venedig 28 Stunden benötigt hatten, ging der Stress nach der Rückkehr zu Hause weiter. Zunächst erhielt Pfister eine Überweisung der Bahn in Höhe von 20,20 Euro, was der Zugfahrt von Helmstadt bis Heidelberg plus Reservierungskosten entsprach.

Hotel, Taxi und Essenskosten wollte die Bahn zunächst nicht übernehmen. "Weil es sich bei den Tickets nicht um eine zusammenhängende Fahrt gehandelt habe", ärgert sich Pfister. Die Tickets seien nicht auf einem Formular gebucht gewesen. Und die Fahrten der drei Züge hätten keine sogenannte Reisekette gewesen, weil zwei verschiedene Anbieter, die DB und die Österreichische Bundesbahn (ÖBB), beteiligt waren.

Ein Nachhaken der RNZ bei der Bahn brachte Bewegung in die Angelegenheit. Es wurde versprochen, Kulanz zu zeigen - trotz der fehlenden Originalfahrkarte von Heidelberg nach München. Was Birthe Pfister bestreitet. "Die habe ich mit eingereicht am DB-Reisezentrum in München", beteuert sie. Die Bahn verspricht jetzt, die Hotel- und Taxikosten zu übernehmen.

"Es tut uns leid, dass Frau Pfister bei Ihrer Fahrt am 25. Juli dieses Jahres von einem Zugausfall betroffen war und ihr Reiseziel mit großer Verspätung erreicht hat", sagte ein Bahnsprecher. "Leider haben es unsere Mitarbeiter versäumt, Frau Pfister besser während ihrer Fahrt zu unterstützen. Angesichts der Fahrplanabweichung wäre es nötig gewesen, ihr bei der Organisation der Übernachtung in München zu helfen und dafür auch einen Hotelgutschein auszustellen, erklärt der Sprecher weiter.

"Auch hätten die bestehenden Fahrkarten für den Folgetag gültig geschrieben werden müssen. Als kleine Geste der Wiedergutmachung haben wir Frau Pfister zudem einen Reisegutschein im Wert von 75 Euro zugeschickt", so der Bahnsprecher. Also Ende gut, alles gut? "Nein", sagt Birthe Pfister. Denn bezahlt habe sie mit zwölf Stunden zusätzlicher Reisezeit, mit erheblichen Stress und Aufregung sowie mit dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein.

Für den verpassten, gebuchten Nachtzug im Wert von 158 Euro hatte sie ein Tagticket im Wert von 65,90 Euro bekommen. "Das war ein Sparpreis-Europa-Ticket und nur deshalb so günstig. Und außerdem fährt ihr Sohn in einem DB-Fernzug kostenlos mit, wobei der im gebuchten Nachtzug der ÖBB zahlen muss. Daher die Differenz", so der Bahnsprecher. Bereits die Zahlung der Hotel- und Taxikosten sei eine Kulanzregelung des Unternehmens und "natürlich" auch die zusätzliche 75 Euro für entstandene Unannehmlichkeiten.